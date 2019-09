Con un tanto de Lucas Janson en la primera etapa, Vélez Sarsfield se impuso 1-0 sobre Atlético Tucumán en Liniers, en la clausura de la sexta fecha de la Superliga. El equipo de Gabriel Heinze fue superior al de Ricardo Zielinski, sumó su tercera victoria al hilo y quedó a cuatro puntos del líder Boca.

En un encuentro que contó con la presencia en el palco de Carlos Bianchi, ídolo del club como jugador y como director técnico, el arranque fue todo de Vélez Sarsfield, que avisó con un tiro libre de Domínguez y una llegada franca de Gago, ex Boca Juniors. El Decano no podía encontrar la pelota.



Hasta que apenas pasado el cuarto de hora, una vieja ley futbolera fue bien aprovechada por el local, tras un centro por izquierda que cabeceó primero Romero y luego complementó Janson con otro cabezazo para abrir así el marcador.



Sobre el final de la primera parte pudo empatarlo Castellani, tras una desinteligencia en el fondo velezano.

En el complemento, Vélez mantuvo la exigua diferencia ante un Atlético Tucumán que se desesperaba por empardar el trámite, aunque le faltaban ideas. La más clara que tuvo el Decano fue a diez minutos del final, cuando tras un mal pase en la salida velezana, los tucumanos armaron una contra letal que el ingresado Lotti no pudo terminar en gol.

Ganó el Fortín, se acomoda un poco mejor en la tabla y el domingo deberá visitar al entonado River Plate de Marcelo Gallardo.

1 VELEZ SARSFIELD: Hoyos; Guidara, Gianetti, G. Giménez, Cufré; Robertone, Gago, N. Domínguez; Bouzat, M. Romero, Janson. DT: Gabriel Heinze.

0 ATLETICO TUCUMAN: A. Sánchez; M. Ortiz, Bianchi, Y. Cabral, J.L. Fernández; G. Acosta, Bravo, Cuello, Castellani; Melano, L. Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: Vélez Sarsfield. Arbitro: Darío Herrera.

Gol: 18m Janson (V).

Cambios: 46m Carrera por Cuello (AT), 67m Heredia por Melano (AT) y Lotti por Castellani (AT), 69m Almada por Janson (V), 73m L. Fernández por M. Romero (V).