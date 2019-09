Otra precuela de Game of Thrones está en camino, enfocada una de las familias que los seguidores de la serie conocen muy bien. Según informó el sitio Deadline, HBO está al borde de darle luz verde al piloto de un proyecto que pondrá el foco en la historia de la Casa Targaryen. Según el reporte, el guión del proyecto (que habría comenzado a desarrollarse el año pasado) estará a cargo del mismo George RR Martin y Ryan Condal, quien anterioremente trabajó en la serie Colony.

Aunque HBO no emitió ningún comentario, en caso de que el piloto llegue a realizarse estará basado en el libro Fuego y Sangre. Será la segunda precuela que realice la cadena, que recientemente terminó la filmación de un primer piloto protagonizado por Naomi Watts, Naomi Ackie y John Simm. No está asegurado aún que ese piloto llegue a ser una serie completa, pero se sabe que estará situado cientos de años antes de los sucesos retratados en Game of Thrones, y será “una crónica del descenso del mundo de la Era Dorada de los Héroes a su hora más oscura”.