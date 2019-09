Hace 47 días que el predio de Radio Cooperativa (AM 770), ubicado dentro del Mercado Central, se encuentra ocupado por un grupo de personas que, a través de amenazas y destrozos, busca usurpar el terreno. Así lo denunció el presidente de la radio, Martín Cigna, quien aseguró que los continuos ataques "hacen peligrar la continuidad de la radio".

En la última semana, el problema se agravó, ya que los individuos llegaron a romper la antena parabólica de la radio, más de 150 metros de alambrado perimetral y los faroles que alumbran los contenedores de los equipos transmisores. "Son delincuentes organizados. Gente del barrio con denuncias penales y pedidos de captura que se dedica, hace un tiempo, a tomar terrenos del Mercado Central para vendérselos a comunidades de la zona, que los compran para construir talleres donde confeccionar prendas que se venden en la Feria de La Salada", explicó Cigna.

La Radio Cooperativa se encuentra ubicada hace 10 años en un predio que le alquila al Mercado Central, a 1500 metros de La Salada. Según Martín Cigna, las personas que se instalaron en el terreno hace un mes y medio -y que llegaron a construir una casilla que funciona como "madriguera"-, tienen un "negocio muy grande" que apunta a hacerse con las parcelas del Mercado Central, las cuales serían vendidas "a 1.200.000 pesos".

"Si bien contamos con presencia policial, suelen ocurrir 'descuidos': durante dos noches seguidas, los encargados de la custodia abandonaron su puesto y el resultado fue la rotura del alambrado perimetral, la antena parabólica, entre otros daños", sostuvo Cigna.

Además de los destrozos, tanto Cigna como los casi 200 trabajadores de la radio han recibido numerosas intimidaciones: "A mí me amenazaron con que me iban a matar, que me iban a cagar a palos y que no iba a poder aparecer nunca más por el barrio. Se te acercan y, mirándote a los ojos, te dicen 'ustedes se van a ir, tenemos todo el tiempo del mundo y los vamos a terminar cansando'".