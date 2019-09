Para el jefe del Bloque Justicialista en el Senado, Carlos Caserio, la “emergencia alimentaria es necesaria frente a la malaria, el hambre y la angustia” que sufre la gente y cuestiona duramente el doble discurso de algunos funcionarios del Gobierno sobre el tema. Asegura que se acordó con el oficialismo “una sesión rápida” para la sanción de la ley que “muchísimas organizaciones y un parte del pueblo” acompañarán frente al Congreso, y advierte sobre operativo de seguridad ante la política errática del Gobierno en la materia “para preservar la paz social”. En lo político, el senador por Córdoba considera valiosa la reunión entre Alberto Fernández y Juan Schiaretti pero insiste en que el gobernador no puede ser prescindente ante la disputa electoral y debe pronunciarse: “Si quiere el país de (Mauricio) Macri o el que somos capaces de construir los peronistas”.



-¿Qué pidió el oficialismo para acompañar el proyecto que impulsa la oposición?

-El oficialismo presentó el proyecto de emergencia junto con uno para autorizar la salida de tropas del país con el aval del Congreso. El tema fundamental es la emergencia alimentaria. Hay un acuerdo de los grandes bloques de darle una dinámica similar a lo que fue en Diputados: que hablen un par de senadores por bloque, no más, con un tiempo no mayor de diez minutos. Trataremos de achicar las cuestiones de privilegio, aunque haya un acuerdo hay expresiones que no se puede evitar. La idea es tener una sesión corta donde se va a aprobar todo.

-¿Qué opina del proyecto?

-Es una ley necesaria porque más allá que el vencimiento de la emergencia es en diciembre, está claro que el país que tengamos en diciembre no va a ser distinto al de ahora, por eso es lógico que se extienda y es razonable que tengamos mayores recursos, porque con la inflación que hay y el hambre que avanza diariamente se necesitan.

-La sesión va a estar acompañada por una concentración de los movimientos sociales…

-Es necesario que se trate rápidamente. Habrá muchísima gente y organizaciones, y hoy en día con la malaria, el hambre y la angustia que hay, en un gobierno que uno no tiene claro cómo maneja la seguridad porque cuando hay conflicto no sabes quién lo inició, creo que lo mejor, por las mismas personas que están pasando esta angustia, es que el Senado actúe rápidamente y lo vote para todo se tranquilice. En un momento como este una de las cosas más importantes que tenemos para preservar es la paz social.

-¿Cómo interpreta que el oficialismo reclame una sesión sin confrontaciones mientras algunos funcionarios salen a criminalizar el reclamo y el proyecto?

-Escuche las declaraciones del ministroGermán Garavano. Me parece lamentable, imprudente y una afrenta a toda la gente que padece hambre. Es parte de la dinámica de este Gobierno que piensa una cosa, dice otra y hace otra. Nunca sabés que van a decir y cómo van a actuar. En la sesión no tengo dudas, porque he hablado con ellos y van a aceptar el proyecto de la emergencia. Pero después es un Gobierno inestable en todo. Pareciera que hay una parte del Gobierno que piensa otra cosa, pero hay otra que es la que maneja poder, o sea el Presidente, el que sale a decir todo esto. Son ellos los que hacen política con este tema. La ciudadanía ya se ha pronunciado en agosto y creo que va a ser más contundente en octubre.

-¿Cómo evalúa la reunión que mantuvieron en Córdoba el gobernador Schiaretti y Alberto Fernández?

-Nosotros vivimos una situación muy especial. Me toca ser el único senador peronista por Córdoba y siendo el presidente del PJ por muchos años, estar al lado de un gobernador que decidió no acompañar a nadie. Es como dijo Alberto los otros días: a veces más que necesitar que alguien diga que nos quiere votar o acompañar con el voto, me parece que un gobernador peronista debe definir en qué país quiere vivir. Creo que el "Gringo" tiene que definir si quiere vivir en el país de Macri o en el que somos capaces de construir los peronistas.

-¿No puede mantener la prescindencia?

-La reunión que tuvieron fue afectuosa. El gobernador que hace tiempo no hablaba conmigo, a pesar que yo tengo una historia en el peronismo de Córdoba en que fui su jefe de campaña, su ministro, no soy un desconocido. Ayer cuando salió de la reunión saludó a todos, hay un cambio. No sé si el cambio se va a traducir en que diga algo distinto a lo que dijo, pero me da la impresión que tiene una voluntad manifiesta de acá al 27 de octubre de colaborar. No está claro cómo, nos vamos a sentar a hablar. Lo que sí me parece valioso es que Alberto me dijo que con Schiaretti tiene muchas coincidencias acerca de qué es lo que hay que hacer para superar este trágico gobierno que nos deja Macri. También le dijo que institucionalmente va a participar como gobernador en un armado para superar la crisis. Lo que pasa que él en su momento tomó una definición y siempre fue un poco tozudo para modificar lo que planteó.

-¿Influyó en esta charla con Alberto el respaldo que le brinda el grueso del peronismo cordobés?

-Empezamos de a poco con el primer acto que hicimos en Carlos Paz y hoy, la foto del acto del lunes, los intendentes fueron masivamente a verlo a Alberto, que ha tomado un vuelo en Córdoba que es impresionante.

-En Córdoba esto no sucedía.

-La decisión de Cristina, con quien no tengo demasiado trato pero que valoro como dirigente, fue muy inteligente y generosa, ante un gobierno que tenía como estrategia ahondar sobre ella y confundir a la gente: ella le corrió el arco y ya no tuvieron más discurso. Porque si hoy vemos el país de Cristina y éste, todos quisiéramos volver al pasado. Además veo que Alberto se ha posicionado muy fuerte. En la misa por De la Sota, tuvo un recibimiento estruendoso.

-¿Qué va a pasar con el “cordobesismo”?

-Córdoba muchos años tuvo esa idea de cerrarnos, es un problema. Si bien Córdoba es una provincia que tiene de todo y no necesita nada, en un país que se cae sufre igual que cualquiera. Todo eso se está conociendo y aprendiendo.