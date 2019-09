La Municipalidad de Rosario apeló el amparo judicial que ordena reincorporar a cuatro mujeres colectiveras al servicio de transporte urbano de pasajeros. Según se indicó, el municipio rechaza que se les tenga que pagar daño moral. "La apelación dice que no se oponen a la incorporación de estas mujeres, pero piden que no sea de inmediato porque no tienen vacantes", planteó la abogada Romina Perea. "Veremos cómo seguimos, pero hoy terminan con los exámenes preocupacionales y esta semana deberían estar subiendo a los colectivos", aseguró. Por otro lado, la letrada adelantó que fueron notificadas por el Inadi de un dictamen favorable en la presentación que hicieron contra el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Rosario, Manuel Cornejo, quien en declaraciones radiales dijo, en junio, que el cuerpo de las mujeres no está preparado para conducir un colectivo y le llovieron las críticas.