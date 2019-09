Desde Santa Fe

Miguel Lifschitz le pidió a Mauricio Macri que sea ecuánime en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en la provincia y remita 1.000 millones de pesos para atender las urgencias de casi 40 municipios y comunas que "tienen problemas para pagar sueldos al fin de mes". Desde que Macri llegó a la Casa Rosada, el envío de los ATN se "distorsionó" y estuvo "muy direccionado hacia los intendentes afines al gobierno nacional. Eso no es equitativo, más en una crisis como la que vivimos", reprochó el gobernador. Y solicitó al ministro del Interior Rogelio Frigerio -primero por escrito y luego por teléfono- que amplíe la partida" de asistencia financiera en 1.000 millones e incluya "a los intendentes del justicialismo y del Frente Progresista que tienen los mismos problemas que los de Cambiemos".Ayer, el secretario general de Festram, Claudio Leoni, dijo a Rosario/12 que ya en la tercera semana de setiembre seguían "los paros los municipios de Coronda, Funes, Carcarañá y San Javier y en la comuna de Helvecia por atrasos salariales del mes pasado. Esto es lo que se ve. Lo que no se ve es hay muchos problemas para pagar los sueldos". Y ubicó en esa línea a "Chabás, Roldán, Capitán Bermúdez, Carcarañá y Ceres que están muy complicados". Incluso, el intendente de Santa Fe, José Corral, "no paga la cláusula gatillo como corresponde".

El tironeo por los ATN y el pedido para ampliar la partida en 1.000 millones se suma a la lista de reclamos de Lifschitz a Macri: los 5.800 millones de pesos que adeuda a la Caja de Jubilaciones de la provincia y entre 3.000 y 4.000 millones por la rebaja de impuestos coparticipables, lo que generó un "agujero fiscal" de casi 10.000 millones en el presupuesto de Santa Fe.

Lifschitz recordó que el fondo de los ATN "se constituye con aportes que hacemos todas las provincias para que el gobierno nacional pueda disponer auxilios a las que tienen dificultades financieras. Pero en los últimos años el sistema se distorsionó". Desde que gobierna Macri, "los recursos vienen muy direccionados hacia municipios afines al gobierno nacional. Cosa que no nos parece mal, pero creemos que no es equitativo. Más, en una crisis como la que vivimos, donde tenemos por lo menos 30 a 40 municipios y comunas que tienen problemas para pagar los sueldos".

Coronda, Funes, Carcarañá, San Javier, Helvecia, Chabás, Roldán, Capitán Bermúdez, Carcarañá y Ceres tienen complicaciones para los sueldos.

"Le hemos pedido al ministro Frigerio que amplíe la partida y que incluya a los intendentes del justicialismo y del Frente Progresista, que tienen los mismos problemas que los de Cambiemos". "A Macri le hicimos un planteo general sobre el problema", explicó el gobernador. "Le pedimos una cifra acorde a las necesidades de municipios y comunas de 1.000 mil millones y hemos entablado un diálogo con Frigerio para ver qué posibilidades hay de que, aunque sea una parte de esa plata, pueda transferirse a Santa Fe" en las próximas semanas.

Leoni, el líder de Festram, mencionó diez municipios y comunas entre los más apremiados: Coronda, Funes, Carcarañá, San Javier y Helvecia, donde los trabajadores siguen de paro por atrasos salariales. Y Chabás, Roldán, Capitán Bermúdez, Carcarañá y Ceres que "están muy complicados en el pago de sueldos". "El jueves vamos a hacer cortes de rutas en toda la provincia porque hasta ahora no hemos tenido respuesta", apuntó.

"La situación es complicada", advirtió Leoni. La Legislatura demora la enésima reforma al Fondo de Obras Menores para atender las "emergencia financieras" de los municipios. Y a los ATN "se los dieron todos a Corral y a los intendentes de Cambiemos", ironizó.

"Le hemos pedido una audiencia al gobernador para decirle cómo creemos que se puede salir de esta situación. El Frente Progresista tiene mayoría en la Cámara de Diputados y debería autorizar el uso del 100 por ciento del Fondo de Obras Menores a aquellos intendentes que están en emergencia o que los autorice el Concejo Municipal. Con eso se podría resolver el problema. Y después, una distribución más equitativa de los recursos, que se pongan de acuerdo los intendentes de los distintos partidos políticos para que los ATN que vengan de la Nación vayan a los más apremiados", razonó el dirigente de los municipales.