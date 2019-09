"Nunca le pedí un plan económico, ni a él ni a nadie", sostuvo ayer Alberto Fernández sobre el economista Carlos Melconian, a quien dijo conocer desde hace mucho y que reconoce como una de las personas que más sabe sobre cuentas públicas. "Una mañana me levanté y leí 'la carta de Melconian a Alberto Fernández', ¿qué carta me mandó?", se sorprendió el ex jefe de Gabinete, en diálogo con El Destape Radio. "Yo a Melconian lo conozco hace mucho tiempo. Nuestras miradas no suelen ser parecidas, es más, tenemos miradas distintas sobre la realidad", dijo respecto a quien ocupó la presidencia del Banco Nación entre 2015 y 2017 y es, desde hace años, un economista cercano a Mauricio Macri. El candidato del Frente de Todos por otro lado reveló que un grupo de acreedores le acercaron una propuesta de reestructuración de la deuda. Fernández consideró que el país atraviesa un "problema político" luego del amplio triunfo que obtuvo en las PASO que colocó el poder político en "un limbo". "Los acreedores me hablan a mí y yo no soy nada. Y el Gobierno tiene la debilidad que tiene como para poder negociar", destacó. "Está claro que los acreedores quieren discutir con el que piensan que puede ser el próximo gobierno. Ahí sí se genera un problema de tiempos", explicó. Resaltó que "son los mismos acreedores" quienes parecen interesados en hablar de un "reperfilamiento" de los bonos argentinos que tienen en su poder. "Hay buena predisposición de los acreedores en ese sentido”, advirtió. "La Argentina que viene no es una Argentina fácil, es una Argentina difícil, muy difícil, porque Macri hizo un estrago de la gestión pública. Y recuperar eso va a costar mucho", concluyó.