La novedad de la jornada en Racing volvió a tener como protagonista a Marcelo Díaz, quien se entrenó de manera diferenciada en la cancha auxiliar del estadio. El mediocampista chileno no llegó a recuperarse de una sobrecarga la semana pasada, y se perdió el partido frente a Gimnasia en La Plata. No se sabe ahora si estará ante Arsenal. El que sí estará a disposición de Eduardo Coudet es Jonatan Cristaldo, quien no estuvo en el Bosque por estar suspendido, debido a la expulsión que sufrió ante Godoy Cruz. El delantero deberá esperar su chance en el banco de suplentes.