"El tiempo nos va a poner en el lugar que merecemos", aseveró ayer Diego Cocca. Con esta frase el entrenador de Central intenta ganar la paciencia del hincha, tras cuatro empates consecutivos que mantienen al club en zona de descenso. "Con los jugadores que tenemos le vamos a encontrar la vuelta al equipo", prometió. Para visitar mañana a Unión el entrenador rechazó cualquier confirmación de la alineación y hasta sugirió la posibilidad de cambios sorpresivos, aunque a puertas cerradas en la práctica ensayó con las apariciones de Diego Novaretti y Lucas Gamba en el conjunto principal.

El clásico quedó atrás y Central salió indemne. Pero la cuenta no le cierra a los canayas: cuatro puntos sobre los últimos 12 disputados. Cocca asume que la urgencia por la victoria no acepta más postergaciones y trató de dar tranquilidad. "Siento que con los jugadores que tenemos le vamos a encontrar la vuelta al equipo. Hay muy buena predisposición del grupo, muy buenos jugadores y todo es cuestión de tiempo. Falta tiempo, nada más. Estamos en el camino correcto y que el tiempo nos va a dar la posibilidad de ponernos en el lugar que nos merecemos", enfatizó un convencido Cocca.

La responsabilidad de ganar mañana en el 15 de Abril se agranda si se repasa el momento del rival, precedido de cuatro derrotas consecutivas. "Somos conscientes del momento de Unión, pero es un buen equipo, tiene un técnico que sabe revertir situaciones, no se les está dando los resultados pero es un equipo peligroso, con buenos jugadores y hay que tener mucho respeto", advirtió Cocca.

Con Miguel Barbieri descartado por lesión en su lugar debutará Novaretti. Pero en ataque, ante la recuperación de Gamba, Cocca optó por no adelantar su regreso, incluso dejando abierta alguna variante en el mediocampo por los bajos rendimiento de Pablo Zabala y Ciro Rius.

Sobre el equipo, Cocca solo expresó: "Gamba entrenó muy bien esta semana, hay que evaluar si va desde el inicio o ingresa después. Depende del partido, del rival y de cómo lo vea. Primero vamos a ver el tema de la parte física, decidiremos que juegue el que esté al cien por ciento porque va a ser un partido muy duro y con poco tiempo de descanso. Al tener jugadores en buen nivel que me aportan de otro lugar, no me influye modificar el sistema".

Las modificaciones que considera Cocca responden al bajo juego ofensivo del canaya, el cual genera pocas situaciones de gol. "Estamos teniendo variantes para tener una ofensiva distinta, que no sea predecible. Tenemos que ser inteligentes en saber qué sistema utilizar para romper con el sistema del rival. Es lo que estamos buscando con todas las herramientas que tenemos. El objetivo nuestro es seguir creciendo y si lo hacemos, en algún momento encontraremos el nivel que todos queremos y que seguramente nos va a dar la posibilidad de sumar de a tres. Siempre queremos hacerlo pero a veces no se puede", asumió el entrenador auriazul.

A pesar del hermetismo, mañana el canaya jugaría con Ledesma; Molina, Caruzzo, Novaretti, Britez; Rius, Rinaudo, Gil, Zabala; Gamba, Riaño.