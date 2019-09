En lo que va del año se registraron 34 femicidios en la provincia de Santa Fe, y es la segunda a nivel nacional detrás de Buenos Aires. De ese total, casi la mitad tuvo como medio empleado un arma de fuego. Los datos corresponden al informe del equipo de género de la concejala Norma López, basado en casos de violencia machista, que se dan a conocer en los medios de comunicación, y en aquellos hechos relacionados con la falta de deber de protección del Estado, como apuntan el protocolo de la Procuraduría Nacional y la convención de Belém Do Pará. El informe reúne otros números alarmantes: 46,67 por ciento de los femicidios se cometió en la casa de la víctima; el 63 por ciento de las víctimas tenía menos de 34 años; la ciudad de Rosario registra casi la mitad de los casos en la provincia. La realidad se advierte más cruda que en 2018, cuando fueron 38 casos en todo el año.

Hace una década que la edila y su equipo trabaja en la elaboración de datos referenciados. Según dijo ayer "el panorama es terrible". Es que hubo 236 femicidios en todo el país, en lo que va de 2019; mientras que en la provincia fueron 34. "Al ver el desagregado, vemos lo que es el abuso de armas de fuego especialmente en la provincia de Santa Fe: 15 de los 34 casos fueron cometidos con armas de fuego; es decir, el 46,67 por ciento; mientras que en el país ese porcentaje es de un 30 por ciento", destacó.

Además López remarcó que el año pasado terminó con 38 mujeres asesinadas por la violencia machista en Santa Fe. "El número que tenemos este año es tremendo", dijo sobre lo que se contabiliza cuando faltan más de tres meses para que finalice el año en curso.

Sobre el análisis de enero a agosto pasado, la concejala remarcó que había 30 femicidios para esa fecha, de los cuales 15 se cometieron en Rosario; 7, en el departamento La Capital; 2 en el departamento Vera; y 6 en el resto.

Si bien destacó que en la provincia no hay muertes de mujeres por aborto (en el país hubo cinco casos), apuntó a que "las políticas de seguridad no acompañaron a las mujeres, porque claramente sí hay feminicidios relacionados a balaceras, contextos de narcocriminalidad, disputas territoriales y otros sucesos".

Para López "hay políticas que tienen que ver con la materia de seguridad"´. Y agregó: "Lo que ha significado la distribución, el uso y el control de las pulseras electrónicas también ha sido un fracaso. Tiene que ver con la relación que tiene las investigaciones del Ministerio Público de la Acusación con lo que significa las políticas del Ministerio de Seguridad". "Una propuesta que vamos a hacer a lo que es la medicina forense es resaltar que los cuerpos de las mujeres hablan y muchas veces no son tenidas en cuenta las denuncias previas que han tenido la mayoría de las mujeres. Si no se investiga desde una perspectiva de género; con los cuerpos de las mujeres muertas, no se avanza en las investigaciones y esto genera mayor impunidad", agregó.

A la conferencia concurrieron Familiares Atravesados por Femicidios, la Campaña Nacional por el Derechos al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre otras.