Las organizaciones docentes y gremiales consideraron la jornada de paro y protesta de este jueves como "contundente" y con un nivel de acatamiento "altísimo". El día incluyó una marcha, a la mañana, desde el Obelisco porteño a la Casa de Chubut en la ciudad de Buenos Aires, en Sarmiento y Libertad. La marcha fue un gesto de repudio a la situación en esa provincia y de solidaridad con las dos docentes muertas en la ruta 3 cuando regresaban de Rawson de una protesta por la falta de pago de salarios.

El secretario general de Udocba, Miguel Díaz, explicó que "la dirigencia política debería darse cuenta de que no puede haber este maltrato a los docentes ni a ningún otro trabajador. La muerte de las maestras es una síntesis de lo que no debería ocurrir en el país". Díaz agregó que la adhesión al paro fue "muy alta" y que el gobernador chubutense Mariano Arcioni no debería "subirse el sueldo en un momento tan álgido en el que hay falta de pago de sueldo, una obra social suspendida e incertidumbre".

"Todo ello produjo bronca y una movilización que terminó con la muerte de las compañeras. No se le puede achacar al gobernador la muerte de las docentes porque fue un accidente, pero este hecho tiene una razón de ser que es movilizarse contra de estas actitudes", agregó.

Por su parte, Roberto Baradel, secretario general adjunto de Ctera fue más duro contra los gobiernos provincial y nacional. “Arcioni y Macri son responsables de resolver el conflicto y garantizar la paz social. ¡Pago de salarios en tiempo y forma a los docentes y a los estatales!”, escribió en su cuenta de Twitter. Baraderl agregó que si siguen "sin pagar los salarios, están poniendo en juego la paz social. Vamos a seguir reclamando al gobernador que pague los salarios, porque si bien me confirmaron desde la provincia que habían recibido transferencias del Gobierno nacional, dijeron que la plata no les alcanzaba".

Desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) también confirmaron que la adhesión a la medida de fuerza fue “altísima, muy contundente". Mirtha Petrocini, titular de la FEB, remarcó que a los docentes “esto nos duele y moviliza porque lo que está ocurriendo es injusto y brutal". "Los maestros deberían estar dando clases y no reclamando para tener mejores condiciones o cobrar el sueldo", sostuvo.

“Manifestamos nuestro enérgico repudio a la represión a la docencia de Chubut. La situación de Chubut no puede esperar. Mientras Arcioni quiere aumentar su sueldo y el de funcionarios, no paga el salario a docentes y estatales”, opinó Jorge Adaro, titular de Ademys.

También ayer fue el entierro de las maestras muertas en el accidente, Jorgelina Ruiz Díaz, de 52 años, y María Cristina Aguilar, de 55, ambas de la escuela 738. Después de volcar, sus restos fueron llevados a Comodoro Rivadavia y fueron velados el jueves en dos salas de la cooperativa popular local. Al mediodía fueron llevadas al cementerio oeste, acompañadas por una verdadera multitud.

Afiliados de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech), en tanto, bloquearon en la provincia el ingreso a la planta de la empresa Aluar en Puerto Madryn y el secretario general del gremio, Santiago Goodman, dijo que la medida buscó "exigir a empresas como Aluar, que cobran mucho, que aporten más para que podamos cobrar los estatales los sueldos en tiempo y forma".



La sede central de la Administración de Vialidad Provincial (AVP) de Chubut, en la ciudad de Rawson, fue ocupada por afiliados al Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut por "tiempo indeterminado", confirmó el secretario general de esa organización gremial, Carlos Milani. "La actividad acá está totalmente paralizada y la sede seguirá ocupada hasta que no deje el cargo el presidente de vialidad provincial (Nicolás) Cittadini, que tiene varias causas por corrupción y está señalado como perseguidor de compañeros", aseguró Milani.