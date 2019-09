El Polo Obrero y parte de Barrios de Pie ratificaron la posibilidad de realizar un acampe de 72 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social en las próximas semanas, tras asegurar que no hubo una reunión con representantes de la cartera que dirige Carolina Stanley, aunque las autoridades nacionales adelantaron que van "a seguir dialogando" con todas las agrupaciones para evitar las protestas.Estos movimientos, que ya encabezaron un acampe sobre las avenidas 9 de Julio y Belgrano, reclaman un aumento en la asistencia para los sectores más vulnerables y marcharán el 24 de septiembre junto al sindicalismo combativo para pedir la reapertura de las paritarias. El acampe de 72 horas no tiene fecha definida, pero los movimientos aseguran que la medida fue "votada en asamblea" y precisaron que permanecen "a la espera de un llamado" por parte de las autoridades del ministerio."Nunca nos llamaron para una reunión, esa es una versión que salió en los medios", explicó el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. Fuentes de Desarrollo Social insistieron en que sí hubo una reunión este jueves con referentes de diferentes organizaciones y señalaron que van "a seguir dialogando para que no ocurran" las protestas anunciadas.