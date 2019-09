Nuestro sindicato de Artistas de Variedades (UADAV), que recientemente tuvo elecciones en los distritos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba (denominada seccional Centro) presentará una iniciativa en la legislatura provincial para que se promulgue una ley en defensa de la actividad - artistas de music hall, acróbatas de circos, magos, bailarinas.

Continuaremos con inspecciones para la regularización de los contratos laborales. En los próximos días nos pondremos a trabajar con los restantes seis miembros de la comisión directiva en forma intensa para ordenar y desarrollar las múltiples tareas que tenemos por delante

Por lo pronto, tuvimos elecciones recientemente, donde fui honrado como nuevo secretario general de la Seccional Centro, y la nueva comisión directiva nombrará delegados en las provincias de Entre Ríos y Córdoba, Además, abriremos sede en Rosario para atender allí a los artistas de la ciudad y la zona.

Cabe indicar que nuestro gremio es conducido a nivel nacional por Hugo del Carril (h). En este sentido, no ahorro críticas a dicha conducción al entender que no ha gestionado todo lo posible para nuestros artistas. La jurisdicción nacional no termina en la avenida Corrientes. Para mejorar la entidad es necesario que todos colaboremos sin egos personales ni actitudes mezquinas.

Ezequiel Martinez - Secretario general UADAV Región Centro