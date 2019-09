Desde Santa Fe

El director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, reveló que "falta poco" para saber qué pasó en el auto del ex jefe de la Policía Federal de Santa Fe, Mariano Valdés, a quien la ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, desplazó de su cargo por "mentiroso". Después de los "últimos eventos" la principal hipótesis de investigación es lo que sucedió "adentro del vehículo", un Ford Focus que manejaba el comisario. Su acompañante era la suboficial Roxana González, de 27 años. "Las testimoniales y los informes técnicos nos van a permitir avanzar en el esclarecimiento definitivo del hecho", dijo el investigador a Rosario/12.

Sain acompañó ayer en la Legislatura al fiscal general Jorge Baclini, quien brindó su "informe de gestión" a diputados y senadores, en su mayoría del Frente Progresista, porque los del PJ decidieron no participar en la audiencia.

Apenas Bullrich habló de un supuesto "ataque mafioso" a Valdés, Sain fue el primero que interpeló la hipótesis de la ministra. "Si para ella era un atentado narcotraficante contra un jefe de Policía en nuestra provincia, yo la hubiera convocado como testigo, cosa que la fiscal del caso (Eugenia Lasciarandare) no hizo. La ministra maneja una estructura de inteligencia (la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal) y al mismo tiempo las relaciones en el gabinete con la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) que parece que hace de todo menos inteligencia y control del crimen. Me imagino que debía tener información muy fidedigna para ayudarnos a nosotros en Santa Fe a esclarecer el caso. Entonces, que venga a declarar porque si no, parece que esos dichos (de Bullrich) pasan como comentario pueblerino y no tienen una respuesta institucional, como corresponde".

"Ahora, (después de llamar "mentiroso" a Valdés), entendemos la reacción que ella tuvo" el miércoles a la noche, "inteligente y sosegada, que no se trataba de un atentado de un grupo narco a partir del desempeño que tenía este policía en la provincia. Pero me parece a mí que era una impertinencia dejar pasar este hecho" de Bullrich de agitar el 'ataque mafioso' y luego desmentirse".

"Hoy -siguió Sain- la principal hipótesis de la investigación es lo que pasó adentro del auto. Hasta hace un tiempo, teníamos un atentado de afuera hacia adentro. Ahora, estamos investigando qué pasó adentro del auto".

-¿Y qué pasó? -preguntó este diario.

-Lo estamos investigando -respondió. Una pericia revela que al menos uno de los disparos que hirió a Valdés fue efectuado a corta distancia.

"La ministra Bullrich maneja una estructura de inteligencia que parece que hace de todo menos inteligencia y control del crimen". Sain.

* Dos enviados y un manotazo. El miércoles a la noche, cuando González declaraba en el Centro de Justicia Penal de Rosario, "aparecieron dos oficiales de la Policía Federal para hacerse ver ante ella, que dialogaba con los fiscales en su eventual declaración testimonial", comentó Sain. "Los dos fueron identificados y se los obligó a retirarse del lugar porque entendíamos que eso era una lógica de amedrentamiento, más que de contribución a la justicia.

-No es normal.

-Obvio, que no es normal. Pero también es interesante ver cómo el fiscal federal (Guillermo) Lega, muy presuroso de cuerpo, pidió la competencia federal de la investigación sin ningún tipo de argumento. El juez federal Carlos Vera Barros la rechazó. Acá había actividad procesal de la provincia y uno de los criterios de la Corte Suprema para establecer la competencia es quien avanzó en la investigación. En la provincia se había avanzado y a nivel federal no. Fue un intento de manotazo de ahogado para hacerse del caso, vaya a saber para qué -plantó la duda Sain.

*Impertinencias y puntos oscuros. Las investigaciones "tienen que ser mucho más eficaces de las que han sido en este caso", explicó Sain. "El auto (de Valdés) no estuvo asegurado en los primeros días" de la pesquisa. "Y se encargaron pericias a la Gendarmería que depende políticamente de la ministra que dijo que había sido un atentado de un grupo narcotraficante. Son impertinencias que no deben ocurrir y que este caso debería obligar al fiscal regional de Rosario (Patricio Serjal) a revisar seriamente cómo se investigan estas cosas en las primeras horas, que son claves".

-¿Y usted no dirigió la investigación?

-Nosotros entramos hace dos días, lamentablemente, tarde.

-¿Por qué?

-Vaya a saber. Porque la fiscal (Natalia) Benvenuto que supervisa el caso decidió que el Organismo de Investigaciones del MPA no debía intervenir. El fiscal regional Serjal se allanó y no quiso que el Organismo interviniera de movida.