Los films que integran la Sección Oficial del 67° Festival Internacional de Cine de San Sebastián son los siguientes:

* Blackbird (La decisión), de Roger Michell (EE.UU).

* A Dark-Dark man, de Adilkhan Yerzhanov (Kazajistán-Francia)

* The Audition, de Ina Weisse (Alemania-Francia)

* And the Birds Rained Down, de Louise Archambault (Canadá)

* La hija de un ladrón, de Belén Funes (España)

* La trinchera infinita, de Aitor Arregi, Jon Garaño y José Mari Goenaga (España-Francia).

* Lhamo and skalbe, de Sonthar Gyal (China).

* Mano de obra, de David Zonana (México)

* Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar (España-Argentina).

* Pacificado, de Paxton Winters (Brasil)

* Patrick, de Gonçalo Waddington (Portugal-Alemania)

* Próxima, de Alice Winocour (Francia-Alemania)

* Rocks, de Sarah Gavron (Reino Unido)

*Thalasso, de Guillaume Nicloux (Francia)

* The Other Lamb, de Małgorzata Szumowska (Irlanda-Bélgica-Polonia-EE.UU.)

* Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, de José Luis Torres Leiva (Chile-Argentina-Alemania)

* Zeroville, de James Franco (EE.UU.)

FUERA DE CONCURSO

* The Song of Names, de François Girard (Canadá-Reino Unido-Hungría)

* Diecisiete, de Daniel Sánchez Arévalo (España)

* La odisea de los giles, de Sebastián Borensztein (Argentina-España)