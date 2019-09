DOMINGO 22

CINE

Festival Vecine Hasta el 29 de septiembre continúa en Villa Crespo el festival de cine barrial realizado en el marco del proyecto Clic (Circuito Local de Intervenciones Culturales). La programación reúne producciones nacionales que son presentadas por sus directores y protagonistas. Hoy a las 17 se podrá ver La pequeña vida, un documental de Leopoldo Estol que a través de preciosos e íntimos testimonios reconstruye el camino de la edición de libros independientes y el cariño alimentado por escritores y lectores alrededor de sus bibliotecas. A las 19.30 se proyectará el corto Bruma, de Paulo Pécora; y luego una copia restaurada de Los venerables todos (1962), presentada por Fernando Martín Peña y su director, Manuel Antín.

En el Club Benito Nazar, Antezana 340. Gratis.

Festival Futuros Hasta el 29 de septiembre continúa la programación del Festival Futuros, un recorrido interdisciplinario que se pregunta por un cambio de paradigma: la reivindicación del erotismo, el deseo y los cuerpos como potencia contra la abyección y el olvido. “Otro paso para encauzar la necesidad de lo imposible”. Hoy a las 17 se presentará la obra Lejos, con concepto, coreografía y dirección de Marina Sarmiento y Florencia Bergallo como intérprete. A las 18, se proyectará Con nombre de flor, y diálogo con la directora, Carina Sama. A las 20, se verá De nuevo otra vez, de Romina Paula.

En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Festival CineMigrante En su última jornada, la décima edición del Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos CineMigrante presenta Les Coptes: La Croix des Pharaons y Le Sahara n'est pas a vendre, de Jocelyne Saab, a las 17 en el Museo Etnográfico (Moreno 350), con presentación y Q&A por la curadora Mathilde Rouxel; y el largometraje Sol Alegría, de Tavinho Teixeira (Brasil). Más info: www.cinemigrante.org

A las 20, en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249. Gratis.

DANZA

Danzas en compañía Vuelve el ciclo dedicado a elencos argentinos curado por Diana Theocharidis que hace foco en las compañías de danza nacionales y el espíritu de grupo. En el marco de este ciclo se presentará la Compañía Universitaria de Danza UNSAM (Universidad Nacional de San Martín), con dirección general de David Señoran. Presentarán Los campos, la tarde, de Emanuel Ludueña; y Juntxs en manada, de Damián Malvacio.

A las 17, en el Teatro de la Ribera, Av. Pedro de Mendoza 1821.Gratis.

MÚSICA

Stravinsky La Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata, bajo la dirección de Pablo Druker, presentará un programa con obras de autores rusos: La gran Pascua rusa de Rimsky-Korsakov, y dos obras de la juventud de Igor Stravinsky: el estreno argentino de la Canción fúnebre (dedicada a Rimsky) y La consagración de la primavera.

A las 20, en el Centro Cultural Kirchner - CCK, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

Und Una mujer judía aristócrata espera a un hombre que llega tarde, un torbellino de palabras la ocupa. Alguien la asedia; el espacio donde está se convierte en el último bastión de un mundo que se hunde. Ella dialoga con los demonios del pasado para enfrentar la ausencia de futuro; con la certeza que da el terror, busca los medios y las palabras para salvarse pero sabe que la vida judía no existe muy lejos del borde.Un texto de Howard Barker interpretado por Luz Palazón con dirección de Augusto Pérez.

A las 18.30, en Teatro Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $400.

LUNES 23

ARTE

Cuerpos poscoloniales La exposición presenta un diálogo entre los artistas Kader Attia y Onyeka Igwe. Attia pone en cuestión el binomio visibilidad-invisibilidad sobre los cuerpos racializados en los centros urbanos europeos. A partir del testimonio de una serie de intelectuales, recorre las paradojas de la integración: sus voces relatan las humillaciones cotidianas que devalúan las identidades y son una denuncia a la política basada en el confinamiento de esos cuerpos. De modo complementario, se presenta el trabajo de Onyeka Igwe, quien mediante nuevas narrativas y el uso de danza, voz, texto y material de archivo también piensa el cuerpo desde el presente y en relación con su historia colonial.

En el Museo de la Universidad Nacional Tres de Febrero, MUNTREF, Valentín Gómez 4838. Gratis.

Kind of Blue La exposición es un homenaje al disco de Miles Davis y presenta obras sobre distintos soportes de un grupo de artistas que eligieron su propio tono de azul para sumarse a esta ocasión celebratoria. Como parte del homenaje también se presentan las fotos que tomó durante la grabación quien fue por años el fotógrafo oficial de Columbia Records, Don Hunstein (1928 – 2017).

En Jorge Mara-La Ruche, Paraná 1133. Gratis.

CINE

El arte de lo real El ciclo reúne ocho títulos de la programación de la última edición del festival “Art of the Real” que realiza en el Lincoln Center de Nueva York. El propósito del festival es presentar las voces más innovadoras en el cine de no-ficción y de aquel que entrelaza las formas de la ficción y el documental. Hoy se proyectará Temporada de enjambres (2019), de Sarah Christman. Bajo la sombra del volcán Mauna Kea, en Hawái, una joven llamada Manu y su madre crían amorosamente una colonia de abejas. Mientras el padre de Manu, un activista, protesta en contra de la construcción de un telescopio gigante en las tierras sagradas.

A las 19 y 21.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1531. Entrada: $60.

TEATRO

Agamenón La primera parte de la Orestíada, de Esquilo, cuenta los sucesos posteriores al regreso de Agamenón de la guerra de Troya. Este espectáculo, dirigido por Manuel Iedvabni y Pablo Flores Maini, se centra en la temática del poder. La propuesta es asumir el desafío de un teatro épico y, a la vez, con espíritu lúdico. Así como ocurría en la antigüedad griega, todos los roles son interpretados únicamente por Osmar Nuñez e Ingrid Pelicori, conjugando elementos característicos de la teatralidad antigua, como las máscaras, con las posibilidades actuales de la tecnología. Dirección: Manuel Ledvabni y Pablo Flores Maini.

A las 20.30, en La Comedia, Rodriguez Peña 1062. Entrada: $600.

Nina Un unipersonal sobre la vida de una tal Nina a la que le dicen la gaviota y que recuerda, revive y vive años después, mientras trabaja en el guardarropa de un teatro en donde representan esa noche la obra Tres hermanas de Antón Chejov. El personaje ya no es la misma persona que quedó encerrada en el discurso del autor de aquella época. El personaje es el mismo pero es otro, pasó el tiempo; y Patricia Suárez imaginó un presente de años después. De Patricia Suarez.

A las 19.30, en Teatro Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $250.

MARTES 24

ETCÉTERA

Freud en Argentina A 80 años de su fallecimiento, la muestra se propone indagar las diferentes vías por las que las ideas freudianas llegaron a implantarse en la cultura argentina desde comienzos del siglo pasado hasta fines de los años 70. La presencia del psicoanálisis en nuestro país excede en gran medida el círculo reducido de los especialistas y el territorio específico de las prácticas terapéuticas. Publicaciones médicas, revistas culturales, periódicos de tirada masiva, libros psicoanalíticos, trabajos de divulgación, películas, obras de teatro y cartas escritas de puño y letra por famosos psicoanalistas son algunos de los materiales exhibidos en esta muestra para dar cuenta de la recepción y el desarrollo del psicoanálisis en Argentina. Inaugura hoy.

En la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

ARTE

En torno al cuadrado La exposición Tomasello y Espinosa. En torno al cuadrado es un diálogo inédito entre la producción de Luis Tomasello (1915 - 2014) y Manuel Espinosa (1912 - 2006), un encuentro que da cuenta de la importancia del arte cinético latinoamericano y de los fundamentos de su trascendencia internacional. En esta nueva propuesta curatorial, el cuadrado es el elemento vinculante, por tratarse de la figura que ambos artistas adoptan como medio para trabajar el color. Curadores: Ayelén Vazquez y Joaquín Almeida.

En el Museo de Arte Contemporáneo - MACBA, Av. San Juan 328. Entrada: $140.

CINE

Peña Sin Cadenas Durante septiembre, Filmoteca en Vivo presenta un ciclo de proyecciones dobles y sorpresa curado por Fernando Martín Peña: “En todos los casos serán films que tengo muchas ganas de volver a ver y que no he sabido programar en ninguno de mis ciclos los últimos años. Lo único que les puedo garantizar es que valdrá la pena descubrirlos si no los conocen o volver a verlos si ya los han visto”.

A las 20, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $100.

MÚSICA

Paraíso a la miseria El ensamble creado por el bajista y compositor Franco Fontanarrosa se presenta en el marco del ciclo Música en el Hall. Con una instrumentación particular y un sonido que combina elementos del rock, el jazz y la música de cámara, ofrecerá en concierto su primer trabajo discográfico, que lleva por título el nombre del grupo. Paraíso a la miseria atraviesa todo tipo de terrenos sonoros, en donde prima la convivencia entre la improvisación y el material escrito.

A las 19, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1531. Gratis.

La Folía Es el grupo español de más larga trayectoria en la interpretación de música barroca con instrumentos de época y criterios históricos. Se presentarán en Argentina desde el 17 al 24 de septiembre brindando conciertos, charlas y talleres. Luego continuarán su gira por Uruguay y Paraguay. Junto a piezas históricas cantadas en castellano, francés, latín, quechua, moxica y malayo, cuyo origen se relaciona con Madrid, Lisboa, Lima, Ciudad de México, Calcuta, Siam (la actual Tailandia), Pekín o Japón, el grupo protagoniza el estreno de dos obras contemporáneas dedicadas a la primera vuelta al mundo en barco, escritas para la plantilla de La Folía por dos compositores actuales: el argentino Pablo Cetta y el uruguayo Pablo Sotuyo.

A las 20.30, en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125. Entrada: desde $480.

MIÉRCOLES 25

ETCÉTERA

FILBA 2019 Del 25 al 29 de septiembre se presenta la 11º edición del Festival internacional de Literatura de Buenos Aires. Algunos de los autores internacionales que participarán son: Eva Baltasar, Alejandra Costamagna, Julia Deck, Damián González Bertolino, M. John Harrison, Jonathan Lethem, Maurane Mazars, Valerie Miles, Lorrie Moore, Daniel Saldaña París, Jean-Noël Pancrazi, Philippe Sands y Rike Scheffler. La programación comienza hoy a las 18 con lecturas de Sebastián Martínez Daniell, Maurane Mazars, Madame Nielsen, Jean-Nöel Pancrazi, Claudia Piñeiro y Ángeles Salvador. A las 19, Fabián Casas ofrecerá una conferencia inaugural titulada “Seis propuestas para los próximos millenials”, donde compartirá su mirada sobre las formas de emanciparse a través de la poesía.

En el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

Canton lleno Se presentarán dos libros: Canton lleno (El cuenco de plata), con ocho ensayos sobre la obra literaria de Darío Canton, y La mesa (Zindo & Gafuri), reedición de un poema del mismo autor. Hablarán en la presentación Noé Jitrik, Luciana Di Milta, Demian Paredes (prologuista de ambos libros) y el autor.

A las 19, en el espacio cultural El Archibrazo, Mario Bravo 441. Gratis.

TEATRO

La vis cómica La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Ayres virreinal ‒embarrada y contrabandista‒, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad, la plaza no es pública y otro elenco de indecorosos improvisados acapara la tolerancia del Cabildo. Mauricio Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar ese vínculo a menudo ruinoso entre los artistas y el poder. Mario Alarcón, Luis Campos, Cutuli y Stella Galazzi integran el elenco.

A las 20.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $210.

ARTE

La Bienal Del 25 al 29 de septiembre se presenta una nueva edición de La bienal de Arte Joven de la ciudad. Hoy a las 19 se presentarán: 1915 en el escenario Plaza, Telescopios en el Patio del Aljibe y DJ Virginia en la Terraza. A las 19.30, Lo´Pibitos, una de las actuaciones centrales del día. A las 20, Susy Shock realizará lecturas en Araucaria, uno de los escenarios al aire libre que La Bienal propone en esta edición. A la misma hora, en el Patio del Aljibe tocará Julio y Agosto, y a las 21 la celebración se traslada al exterior, donde habrá un show de La Delio Valdez. Toda la programación en bienal.buenosaires.gob.ar

En el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MÚSICA

1984 Se presenta un homenaje de la Orquesta de la UBA al rock nacional con Daniel Ferrón como artista invitado. En el marco de los festejos por el aniversario del Rojas la Orquesta dará un show rescatando canciones emblemáticas de distintos grupos y solistas de nuestro rock. Se trata de reversiones editadas en 1984. El repertorio propone recordar los sonidos y palabras que emergían del rock nacional cuando se creó el CC Rojas.

A las 19, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $150.

Festival Chopiniana Se presenta el quinto concierto de la nueva edición del Festival Internacional de Piano Chopiniana 2019, cuya directora es la pianista Martha Noguera. El maestro Eduardo Delgado (Argentina) ofrecerá un concierto con obras de Bach, Liszt, Brahms y Mussorgski.

A las 19.30, en el Palacio Paz, Av. Santa Fe 750. Entrada: $400.

JUEVES 26

MÚSICA

Gabo Ferro+Luciana Jury “Se puede decir que Gabo encontró la intérprete exacta para sus canciones, pero sería falso: el intérprete exacto de las canciones de Gabo es el propio Gabo, un cantor intrépido, que surfea el barroco, la juglaría y cuya trayectoria traza un arco que va del hardcore a músicas experimentales. Su obra es una cosmogonía irreverente y culta que trata temas con una originalidad notable. Las fatigadas tensiones del amor tienen, en Gabo, uno de los autores más libres, provocativos y sensibles de la música popular. A esa cosmogonía montó Luciana Jury. Con autoridad y sintonía, ilumina la música de Gabo y se apropia de las canciones con naturalidad. Hay una espesura que los ata, los mortifica y asimismo los libera”, escibía Mariano del Mazo en 2014 sobre el lanzamiento de El veneno de los milagros, álbum que hoy presentan juntos nuevamente.

A las 21, en el Teatro La Comedia, Rodríguez Peña 1062

Pablo Dacal Presentará su nuevo álbum, Mi esqueleto, junto a Fernando Tur en bajo, Fernando Mondino en batería, Mariano Malamud en viola y Rosa Nolly en saxo barítono, además de algunos invitados sorpresa. Mi esqueleto reúne 13 canciones grabadas por Dacal en su propio estudio, "El progreso", junto al baterista Fernando Mondino. Dacal lleva editados 8 discos como solista y una larga serie de colaboraciones, participaciones y discos de autor. Atravesó la última década con diferentes formaciones instrumentales: de la música orquestal a la intimidad del cantautor, del folk psicodélico a la canción criolla, del cantor con piano al rocanrol de vanguardia. Mi esqueleto es un disco de canciones con el clásico formato de trío de rock: guitarra, bajo y batería.

A las 21, en Teatro Xirgu Untref, Chacabuco 875. Entrada: $300.

ETCÉTERA

M. John Harrison Con el apoyo del British Council, del 25 al 29 de septiembre el escritor británico M. John Harrison estará en Buenos Aires para participar en diferentes actividades en el marco del 11º FILBA: el viernes en el CCK se presentará junto a Marcelo Cohen y el sábado en el MALBA junto a Jonathan Lethem. Hoy dialogará con Martín Pérez sobre su particular forma de pensar y escribir sobre el mundo.

A las 20, en el Centro Cultural Kirchner - CCK, Sarmiento 151. Gratis.

ARTE

Neón, Líneas del Cosmos El cosmos como órgano rector da contexto a la exposición, donde un colectivo de artistas propone una exploración a través del diálogo entre el color, las formas, las diversas dimensiones y el espacio, irrumpiendo así en la percepción del visitante a través de numerosas representaciones bidimensionales y tridimensionales. Artistas: María Inés Cámara, Salvador Costanzo, César Ariel Fioravanti, Alicia Fontana, Eugenio Monferrán, Adriana Omahna, Armando Ramaglia, María Eugenia Varela, Enrique Tommaseo, Cristina Sicardi y Sergio Santos. Curador: Sebastián Vidal Mackinson. Inaugura hoy.

A las 18, en el Museo de Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644. Gratis.

Arrugas 2 El proyecto es una indagación estética, a contrapelo de las lecturas dominantes, en torno al tema de las arrugas, el paso de los años y la vejez. “Esta forma grupal que hemos elegido para interpretar e interpelar lo que nos sucede en diferentes etapas vitales sigue dando lugar a una productividad artística que dispara nuestro deseo en múltiples direcciones”, escriben las artistas participantes. Hasta el 5 de octubre. Inagura hoy.

A las 19, en Pasaje Rivarola 147. Gratis.

VIERNES 27

MÚSICA

Sergio Pángaro y Baccarat Hace ya tres décadas que Sergio Pángaro deambula por el ambiente artístico local. Inmortalizado como actor en películas como El artista o Moacir, quiso ser director de orquesta, fue modelo de desnudos para Marcia Schvartz, encarnó una modernidad kitsch al frente de los olvidados San Martín Vampire y, ahora, celebra los veinte años de su disco Baccarat por el Mundo con un show repleto de invitados y sorpresas. Baccarat son Sergio Pángaro y Adriana Vázquez; Javier Estrin (piano), Hernán Sánchez (trompeta), Mariel Castro (trombón), Bona Carlini (saxo), Ignacio Long (contrabajo), Ciro Plateroti (percusión), Pablo Nardo (guitarra), Axel Filip (batería), Conrado Silvela (audio), Sofía Bergallo y Cocó Muro (voces).

A las 21, en Sala Siranus, Armenia 1353. Entrada: $500.

CINE

Mirá Pa’cá Hoy y mañana se presentan las últimas funciones de este ciclo, una iniciativa de varias embajadas latinoamericanas. “En todas estas películas se traduce el gran desarrollo del cine en la región. La concentración en el negocio de la distribución hace que estos films queden desperdigados, que les cueste salir de su mercado local, cuando no solo no hay razón para ello sino que, además, tienen todas las posibilidades de trascenderlo y generar una lengua común”, apunta el curador del ciclo, Leonardo M. D’Espósito. Hoy a las 19 se proyectará Las herederas (Paraguay, 2018); y mañana, a las 17.30 y 20, Las rutas en febrero (Uruguay, 2018) y La Dixon (Costa Rica, 2017), respectivamente. Al finalizar la función, Déborah Dixon cantará en vivo en el Auditorio.

En el Cine Amigos del Bellas Artes, Av. Figueroa Alcorta 2280. Gratis.

TEATRO

La Fachalfarra Nuevo espectáculo con texto y dirección de Alfredo Martín inspirado en la tercera parte de Ferdydurke, de Witold Gombrowicz. El titulo juega con una especie de desborde o celebración de las fachas, del italiano faccia, que se refiere al rostro, mientras que el término farra, proveniente del lunfardo, simboliza la embriaguez de lo festivo. La gran obsesión gombrowicziana en todo su esplendor: aquellas formas que capturan al sujeto, asegurándole así un yo acabado (en contraposición a la inmadurez, lo bajo, lo primitivo), puestas en jaque.

A las 22.30, en Teatro Andamio, Paraná 660. Entrada: $300.

El experimento Damanthal Reconstrucción biográfica de Alfred Damanthal, científico francés contemporáneo de Charcot, Freud y Jung, quien investigó sobre las funciones del cerebro con el objetivo de modificar la memoria. El Experimento Damanthal es el resultado de varios años de investigación en el lenguaje de la imagen en escena. Después de estrenarse en 1999, vuelve a la cartelera porteña. De Javier Margulis.

A las 21, en Mil80 Teatro, Muñecas 1080. Entrada: $350.

Canil Tres personajes se reúnen cada día en El Canil. Se vinculan a través de sus perros: un galgo, una bulldog y un perro rescatado. Todo cambia cuando llega una mujer sin perro. ¿Qué quiere? ¿Por qué vuelve? De Lucía Steimberg y Alejandra Marino.

A las 20, en La Soderia, Vidal 2549. Entrada: $300.

ETCÉTERA

Tomalavoz El ciclo es una invitación para que jóvenes estudiantes puedan vincularse con artistas de distintas disciplinas en una serie de entrevistas abiertas. Hoy se presentará la escritora Gabriela Cabezón Cámara.

A las 10.30, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

SÁBADO 28

MÚSICA

Universo Melingo Hasta el domingo 6 de octubre, el ciclo abordará la increíble trayectoria de más de cuarenta años de Daniel Melingo. El programa incluye conciertos, proyecciones y una charla del músico junto a Luis Alposta, con quien compuso a lo largo de más de dos décadas de amistad. Las actividades comienzan hoy con un concierto de La Típica Melingo, orquesta dirigida por el pianista Juan Pablo Gallardo e integrada por solistas como el guitarrista y ejecutante de serrucho, Muhammad Habbibi, el contrabajista Patricio Cotella y el bandoneonista Matías Rubino, con un repertorio que incluye canciones de Los Abuelos de la Nada en formato orquestal, hasta estrenos como “Está vivo!”.

A las 20, en el Centro Cultural Kirchner - CCK, Sarmiento 151. Gratis.

Ruben Rada En un recital bautizado “Parte de la historia”, Rubén Rada reúne por primera vez los temas por los que hace tiempo tiene asegurado un lugar propio en la música popular uruguaya, cantando al frente de los grupos El Kinto, Totem y Opa. Bandas eternas del rock uruguayo por derecho propio, la primera de ellas fue liderada nada menos que por Eduardo Mateo, la segunda por Eduardo Useta y la última por los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso. Con todos ellos el propio Rada reconoce haber grabado sus mejores discos, y es ese repertorio histórico que presentará esta noche acompañado por un grupo del que forman parte sus hijas Lucila y Julieta en coros, y Matías en guitarra.

A las 20.30, en el Teatro Opera Orbis Seguros, Av. Corrientes 860. Entrada: $800.

Mujercitas Terror Presentes en la escena desde 2001, llevan editados tres discos: Mujercitas Terror (2007), Excavaciones (2011) y Fiesta Muda (2015) y un EP Nieblash (2017). Con sus electrizantes presentaciones en vivo, y su estética monocromática y gloom, la banda encapsula un mundo único que parece ser habitado únicamente por ellos. Hoy presentan Oscura Sala de la Visión. Mujercitas Terror son Marcelo Moreyra (guitarra y voz), Daniela Zahra (bajo y voz) y Federico Losa (batería). Se presentan junto a Re Signados y Héctor B.

A las 23, en Rabia Bar, Thames y Costa Rica. Entrada: $150.

FACAFF La tercera edición del multitudinario encuentro convoca a más de 80 agrupaciones que ofrecerán conciertos durante 17 noches. Se trata de una mirada auténtica e innovadora del tango actual, lejos de la postal. La programación para esta semana: el domingo 22, Masmédula, Targo y Sexteto Visceral; el viernes 27, la charla “Homero Expósito: el poeta del asombro” por Matías Mauricio, Juan Seren y Los Últimos Floristas, Finisterre y Malevaje Ensamble de Guitarras; el sábado 28, Dipi Kvitko Trio, Dema y su Orquesta Petitera y Orquesta Típica Característica Cambio de Frente.

En el Club Atlético Fernández Fierro, Bustamante 772. Entrada: $300 + 1 alimento no perecedero.

ARTE

La Gran Paternal Hoy y el domingo 29 se presenta la 5ta edición de La Gran Paternal. Durante estas jornadas, en 33 talleres, 95 artistas residentes y 79 artistas invitados abrirán sus puertas para mostrar y compartir procesos, formas de trabajo y obra terminada. Una iniciativa nacida de las inquietudes de artistas que llevan a cabo su labor en el barrio de La Paternal. En esta acción los talleres y espacios se unen por proximidad geográfica y deciden abrirse al barrio descubriendo la trama que conforman.

De 16 a 20. Todos los talleres y artistas participantes en lagranpaternal.com.ar

TEATRO

Late el corazón de un perro ¿Cómo es el abrazo entre una madre y una hija que hace años no se ven? ¿Hasta qué punto puede estirarse una mentira con el afán de edificar una verdad que nos ayude a vivir? ¿Qué lógica opera en la voluntad de una persona que acumula de manera compulsiva todo tipo de objetos? En un pueblo del interior, una azafata y un bombero tienen veinticuatro horas para convencer a una mujer de desprenderse de una sobreacumulación de muebles y basura que la mantienen cautiva en su propia casa. De Franco Verdoia. Con Mónica Antonópulos, Silvina Sabater y Diego Gentile.

A las 18, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $350.