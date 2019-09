Los dos hombres que estaban desaparecidos desde el miércoles pasado cuando fueron a buscar ayuda tras quedar varados en la nieve con el vehículo en el que se trasladaban, fueron encontrados muertos este viernes por la mañana en cercanías de Primeros Pinos.



Se trata de Francisco Herrera, de 52 años, y Daniel Venegas, de 32, quienes habrían muerto por las bajas temperaturas reinantes en esa región, y al no haber encontrado resguardo durante la madrugada.



Todo comenzó este miércoles cuando los dos hombres y una mujer regresaban en una camioneta Toyota Hilux a la localidad de Plottier, por la ruta provincial 13, procedentes de Aluminé después de asistir a un encuentro religioso. En medio del camino, la camioneta gris en la que se trasladaban tuvo un desperfecto mecánico por la acumulación de nieve y los hombres partieron en busca de ayuda. La mujer que los acompañaba, Georgina Oñate, de 32 años, se quedó en el vehículo.



El jueves por la tarde, la mujer fue encontrada dentro de la camioneta, a la altura de Pampa de Lonco Luan, a 38 kilómetros de Villa Pehuenia, en perfecto estado de salud. Según el subsecretario de Defensa Civil, Martín Giusti, ella contó que el viento blanco los había sorprendido y el rodado quedó atascado en la nieve. Como no estaban preparados con cadenas, abrigo ni bebidas calientes, los hombres salieron a buscar ayuda, pero no regresaron. Uno de los factores negativos fue que emprendieron camino en dirección a Zapala, cuando, en sentido contrario, estaban más cerca de la población.

Giusti resaltó que en el operativo trabajaron unas 40 personas entre el Ejército, Gendarmería, Policía, Bomberos. Defensa Civil, Salud. Como el clima impedía que volaran helicópteros, se trasladaron drones para intentar un rastreo, aunque el pronóstico de viento blanco obstaculizaba la tarea.

El funcionario resaltó la importancia de consultar el estado del tiempo y los caminos antes de emprender un viaje a la cordillera y de viajar preparados. Una de las incógnitas es por qué se encontraba levantada la barrera que impide el paso cuando la ruta 13 no está en condiciones de transitabilidad, un problema que ocurre frecuentemente según los vecinos de Pehuenia.

Según consignan medios locales, la ruta 13 tiene dos barreras que marcan la peligrosidad de ese camino de montaña, sinuoso, que muchas veces se vuelve intransitable por la acumulación de nieve y el viento blanco, que se levanta súbitamente y al disminuir drásticamente la visibilidad, provoca desorientación. Un tramo del camino, llamado "la atravesada" o el "atravesado", se destaca por lo peligroso. Este punto, cercano a Primeros Pinos, fue donde encontraron los dos cuerpos.

A partir de varios casos de rescates de personas varadas, resurgió el cuestionamiento al control de las barreras, que deberían impedir que los rodados avancen sobre la ruta 13 cuando las condiciones climáticas son adversas. Sin embargo, los vecinos relataron a medios locales que las encuentran abiertas, poniendo en peligro a quienes desconocen el lugar, por lo que se reclama que se refuerce el control para evitar otro final fatal.

Vialidad Provincial emitió un comunicado en el que se desligó de toda responsabilidad por lo ocurrido con los dos hombres que perdieron la vida al intentar buscar ayuda. "Las circunstancia de lo sucedido son ajenas a nuestro entendimiento y será motivo de la investigación judicial pertinente. Sin embargo, la fatalidad nos obliga a advertir que transitar una ruta cerrada, intransitable por sus condiciones meteorológicas significa peligro de muerte tanto para quienes la transitan como para los organismos que se ven obligados a montar operativos de rescate para resguardar la vida de quienes negligentemente ingresan a estas rutas desoyendo las advertencias de las instituciones que tienen a su cargo la transitabilidad de las mismas", informó el organismo provincial.



Recordaron que periódica y masivamente publican informes detallados sobre el estado y las condiciones de las rutas de Neuquén y recordaron que el tramo donde fueron encontrados los cuerpos de los dos hombre se encuentra intransitable desde junio de este año. "Sin embargo, nos enfrentamos diariamente a la obstinación de aquellos que transgreden las medida de seguridad, inclusive violentando las barreras ubicadas en cada extremo del tramo para evitar que un conductor desprevenido ingrese a la misma desconociendo su condición. Vulnerar una barrera cerrada es transgredir una norma de seguridad vial atentando contra la propia vida y la de los demás", concluyeron.