Luego del arranque de este viernes del primer torneo femenino de fútbol semiprofesional, con la goleada de Rosario Central sobre Villa San Carlos por 5-1, este sábado continuará la fecha 1 del con el debut del primer "grande". Desde las 13, Racing visitará a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López.

El Bosque platense, por segundo fin de semana consecutivo, fue el escenario de un momento histórico para el fútbol argentino. Si el último domingo había sido el campo de juego donde Diego Maradona regresaba como entrenador al torneo doméstico tras 24 años; esta vez, fue el lugar donde se escribió una de las mejores páginas de la historia del deporte femenino. Es que el estadio Juan Carmelo Zerillo fue el escenario de la goleada que Rosario Central le propinó a Villa San Carlos por el primer juego del fútbol femenino semiprofesional en nuestro país (el local Gimnasia y Huracán jugaban al cierre de esta edición).

Este sábado la historia sigue escribiéndose: Platense recibirá a Racing desde las 13 por la continuidad de esta primera fecha, en un encuentro histórico que dirigirá Jésica Di Orio y será televisado en vivo por TNT Sports. La Academia, que el año pasado finalizó sexta en la zona campeonato, es una de las que apostó fuerte para este torneo. El conjunto dirigido por Antonio Spinelli se reforzó con Milagros Menéndez y Natalie Juncos, dos integrantes de la Selección Nacional, y sumó por su cuenta seis contratos más a los ocho que cubre la AFA. Además, amplió su cuerpo técnico, incorporando un médico, un psicólogo y un editor de videos a su staff tradicional. "Nos venimos preparando para mejorar lo que hicimos la temporada pasada. Y para eso vino Mili (Menéndez), para hacer los goles", había dicho Florencia Romero, su capitana, el día de la presentación del plantel, elogiando a la delantera marplatense.

El Calamar, que hará historia en su propio estadio, tampoco se quedó atrás. Y el corazón será un elemento clave en el comienzo de esta etapa. "Tengo muchísima ansiedad, hace cuatro días que no puedo dormir. Vamos a vivir un momento histórico, pero voy a caer recién cuando entremos a la cancha y pite la árbitra", le contó a Página/12 Ludmila Martínez, capitana del equipo.

"Este cuerpo técnico nos dio identidad y me encanta: la idea es jugar en equipo, con pases por abajo, no meter pelotazos y salir jugando desde el arco. Hace un año intentamos esto y los últimos cuatro meses de preparación lo aceitamos todavía más. Me gusta que el hincha de Platense nos identifique con este fútbol", agrega la futbolista, que tiene preparada toda una ceremonia sorpresa para recibir a sus compañeras en el vestuario antes del inicio de un partido que hará historia para el fútbol argentino.