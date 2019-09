Las boleterías del Coloso del Parque venderán entradas desde las 8.30 para el partido con Aldosivi. Los socios ingresarán al estadio con cuota de septiembre y para no socios habrá generales a 500 pesos. Una platea socio se podrán adquirir desde los 400 pesos y para no socios desde los 900. Un lugar en la tribuna oficial cuesta 150 pesos para socios y 650 para no socios.

7 partidos suma Aldosivi sin ganar de visitante, con dos empates y cinco derrotas

Con baños flamantes

La dirigencia de Newell's inició con obras de remodelación en los baños del Coloso del Parque y hoy los hinchas se encontrarán con la primera de las instalaciones sanitarias reparadas. "El proyecto demandará un gran esfuerzo económico ya que se apunta a remodelar por completo los 27 núcleos sanitarios distribuidos en los corredores internos del Coloso. Con Aldosivi se estrenará el primero, en este caso ubicado junto a la tronera número ocho, en la esquina noreste de la platea inferior", informó ayer la dirigencia.

"No pudimos generar una situación clara de gol ante Unión, lo bueno es que no se perdió". Claudio Riaño (foto), delantero de Central

El partido de hoy

Lanús: Rossi; Di Placido, Muñoz, Valenti, Pasquini; Vera, Quignón, Moreno; Auzqui, Sand, Acosta. DT:Luis Zubeldía.

Colón: Chicco; Díaz, Acevedo, Schmidt, Quiroz; Bernardi, Fritzler, Celis; Da Luz, Leguizamón, Chancalay. DT: Pablo Lavallén.

Arbitro: Darío Herrera

Cancha: Lanús

Hora: 15.30

TV: Fox Premium