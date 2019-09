Diego Cocca piensa en "dos o tres cambios" para recibir el domingo a Racing en el Gigante de Arroyito. El técnico de Central se decidió por mover la formación por las bajas actuaciones. Pablo Zabala, Ciro Rius y Claudio Riaño, los que estarán bajo observación en la semana.

"Hay que mover el equipo, si uno no mueve no lo va a encontrar, estamos en la búsqueda", reconoció Cocca, frustrado por el empate con Unión del viernes. De esta manera el entrenador canaya adelantó que piensa en quitarle la titularidad a algunos de los jugadores que muestran bajo rendimiento. Zabala y Rius y Riaño aparecen como los más comprometidos. Y Joaquín Pereyra y Nicolás Colazo, los nombres que tendrán oportunidades en los ensayos de fútbol de esta semana. "Vamos a ver quiénes están mejor en la semana para tomar decisiones", aceptó el conductor auriazul. "Trabajaremos para ver quiénes dan un paso adelante en el equipo. Hay que recuperarse y seguir trabajando, pensar en volver a ser el equipo que fuimos, a seguir buscando herramientas y que me demuestren los jugadores que se puede encontrar un Central más agresivo y con más situaciones de gol", consideró Cocca. Por diferentes lesiones, los únicos descartados para jugar ante el conjunto de Eduardo Coudet son Miguel Barbieri y Néstor Ortigoza. El partido se jugará el domingo a las 17.45. "Nos falta un jugador desequilibrante para romper la defensa del rival, porque hasta tres cuartos de cancha jugamos bien", aseveró el técnico.