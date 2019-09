El viernes se realizó en Rosario un festival cultural por la inauguración de la segunda redacción de La Garganta Poderosa, brazo literario de la organización social La Poderosa. La misma estará ubicada dentro del Centro Cultural La Toma, dónde día a día las vecinas y vecinos de las villas trabajarán de manera cooperativa.

El evento contó con una feria de economía popular, también hubo muestras de fotos, intervenciones artísticas, una presentación del taller de rap del barrio Los Pumitas y un show musical acústico con la presencia de Ayelen Beker, cantante trans de cumbia, Marcos Migoni, cantante de la banda Farolitos y Varón Fernández, cantante y ex alumno del Pocho Lepratti.

Durante la inauguración, el referente de La Poderosa, Nacho Levy, expresó al respecto: “Este es el momento para tomar la palabra, para mostrar la historia de nuestras barriadas en primera persona. Este es un hito, un ejemplo y una huella para las asambleas que todavía no tienen redacción”. A su vez, también remarcó la importancia de que se abran más redacciones de La Garganta para multiplicar el grito de las villas: “Ya no alcanza con qué insistamos para que el periodismo mire hacia la villa, tenemos que lograr que el periodismo mire desde la villa porque las redes de cuidado que nos salvan la vida están ahí. La emergencia alimentaria está ahí. El hambre y la dignidad están ahí, pero los recursos están allá. Entonces esta garganta hoy no inaugura nada; esta garganta explota en el grito de esas comunidades ancestrales; de cada una de las barriadas populares de América Latina que hoy forman parte de nuestro movimiento y tarde o temprano la van a terminar escuchando. Como decía un compañero rosarino, bajen las armas que aquí solo hay pibes gritando”.

También habló María Claudia “La Negra” Albornoz, referenta de La Poderosa en Santa Fe, quien remarcó: “La verdad es que estamos muy pero muy felices. La Garganta empezó a gritar en Zavaleta y ahora seguirá gritando acá en Rosario de la mano del Barrio Los Pumitas, La Cariñosa; de cada una y cada uno de los que construyen este poder popular. Lo que queremos decir es "muchas gracias" a las compañeras y a los compañeros de las barriadas que vinieron hasta la inauguración y sobre todas a aquellas personas que irán conociendo cuál es la dinámica de esta garganta poderosa que no para de gritar”.

