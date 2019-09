Carlos Tevez ingresó en el segundo tiempo del partido ante San Lorenzo, y tuvo mayor participación que en otros encuentros. El delantero se fue más conforme que otros días, y dialogó luego de la victoria en el Bajo Flores. "Somos un equipo molesto, que trabaja cada pelota como si fuera la última. No es un fútbol vistoso pero a los rivales les cuesta enfrentarnos", expresó el ex Juventus de Italia.

Y agregó: "Cuando a uno le toca tiene que dar lo mejor para que el equipo respire un poco más. Nos llevamos un triunfo muy valioso".

Por último, Tevez se refirió al rol que le toca ocupar en el plantel: "Además de ser un grupo, estoy en mi casa. Cuando se quiere la camiseta se bancan un montón de cosas. Por ahí antes no me las bancaba y si fuese otro club tampoco. Pero estoy en mi casa, estoy en paz y tranquilo. Soy un agradecido a la gente de Boca, que me sostiene y me da ganas de seguir jugando. Estoy feliz de estar en Boca".

Más allá de la victoria sobre San Lorenzo y el liderazgo en la Superliga, en Boca hay preocupación por el físico de Esteban Andrada, uno de los pilares fundamentales del equipo, y figura en el Nuevo Gasómetro. Aunque completó los 90 minutos, el arquero se retiró con una molestia en el aductor izquierdo.



"Estoy bien, espero que no sea nada. Se me puso un poco duro en la zona de arriba, pero por suerte pude terminar", explicó tras el partido. Y agregó: "Es la primera vez que me pasa en un partido, pero ojalá que no sea nada. Ahora me revisarán los médicos".

Con el cruce de ida ante River por la semifinal de la Copa Libertadores a sólo 10 días (será el 1° de octubre en el Monumental), lo del mendocino aparece como un inconveniente de peso en el horizonte de los dirigidos por Gustavo Alfaro.