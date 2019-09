“Le dije mirá, no hay ningún proyecto circulando. No había llegado, nadie conocía el proyecto, y él quedó muy asombrado…” La frase de Roberto Lavagna fue tan llamativa que Luis Novaresio tuvo que remarcarlo: “Pero no es menor lo que está diciendo, el Presidente lo llama porque no avanza el proyecto y no sabía que el proyecto no estaba”. El domingo por la noche, en el programa Debo decir (A24), el candidato a Presidente por Consenso Federal relató así la conversación telefónica que tuvo con Mauricio Macri la semana pasada, dejando claro que el Presidente no tenía idea de si el proyecto por el “reperfilamiento” de la deuda había sido enviado al Congreso. “Es más fácil hacer responsables a los otros, la queja de él era ‘no me ayudan a que el proyecto avance’, pero si el proyecto ni siquiera está…”, señaló Lavagna.