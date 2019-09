#DeCatálogo Toda la que se ganan está en Panamá, Sueldos rebajados siempre de un solo lado o La tele te adoctrina mientras el gato se roba lo que queda en la cocina son algunas líneas del compilado Rompieron todo: hiphop antimacrista, que reúne 16 piezas del rap underground bien críticas del Gobierno y de Cambiemos, a cargo de MCRuso, Shonin Cabral, Leelson, Zona Zero, Sutil, y Pablo Crack, entre otros.

#Cursos&Concursos La Red Bull Batalla de los Gallos –que agotó entradas para la final nacional del 20/10 en el Luna Park– premiará al autor de la mejor story de Instagram con un viaje a la final internacional en España, junto a un acompañante (hasta el 30/9, más información acá ). Además, este jueves habrá clínica gratuita de pedales y guitarras por Pablo Ordóñez y Nahuel Maeso, organizada por la UP y Caimavi (a las 19 en Auditorio Jean Jaurés 932, con inscripción acá ).

#VideosConCrema Fernando Ruiz Díaz estrenó versión de En los sueños, de Catupecu Machu, con video nuevo grabado en Bella Vista, San Juan, durante el eclipse total de sol del último julio y con la colaboración de estudiantes de la sede cuyana de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Además, Hana soltó el video de Plan de fuga, con feat. de Goyo Degano, de Bandalos Chinos.

#AltaTemporada Que la espoileen como quieran. Una profesora universitaria cree que una estudiante hizo trampa en un trabajo práctico y desata una escalada de violencia a pasitos del thriller psicológico en el estreno de la miniserie inglesa Cheat, que estrena hoy en OnDirecTV. Además, mañana sale la cuarta del dramón This Is Us por Fox Premium, y suben a Netflix la sexta de The Blacklist y la cuarta de Supergirl.

#AduanaParalela Los españoles Tu Otra Bonita visitarán por segunda vez Buenos Aires para convidar su rumba psicodélica el 22/11 en Palermo, para quienes se suscriban al ciclo Nómade. También vienen llegando el trapero catalán Pimp Flaco (25/10, Niceto Club), la banda cristiana australiana Hillsong United (19/11, Luna Park), los poperos británicos Keane (29/11, Buenos Aires Arena). Además, el Río Electronic Music Festival (13/10, Punta Carrasco) traerá a la italiana Giorgia Angiuli y al suizo-chileno Luciano.