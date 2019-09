Tras varias idas y vueltas, el Gobierno, empresarios y la GCT acordaron dar un bono de emergencia “obligatorio” de 5000 pesos para los trabajadores del sector privado, que será no remunerativo y solo en carácter de adelanto de las futuras revisiones paritarias.



Mañana habrá un nuevo encuentro para terminar de pulir y redactar la letra chica del acuerdo, donde se definirán las formas de pago para los sectores productivos que enfrenten “dificultades económicas” que en principio sería durante el mes de octubre. Desde CAME se pidió que dicho pago se ejecute en al menos 5 cuotas.

De la reunión que se realizó en la sede del Ministerio de Producción y Trabajo y que presidió el titular de la cartera, Dante Sica, participaron por la CGT Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (SOESGyPE), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Sindicato de Seguro), Carlos West Ocampo (Sanidad), Robustiano Geneiro (UTHGRA) y Alberto Tomasone (Comercio).

Por el sector empresario, estuvieron Miguel Acevedo (UIA), Julio Crivelli (CAMARCO), Daniel Funes de Rioja (UIA), Enrique Matilla (CAME), Pedro Etcheverry (CAC), Ricardo Diab (CAME), Florencia Merensztein, Julián Jajurin (CAME) y Claudio Rodríguez. Además de los funcionarios Ignacio Werner (secretario de Comercio Interior), Ignacio Pérez Riba (titular de la Unidad de Coordinación General), y Gabriela Marcello (directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo).

Varios de ellos también serán de la partida mañana, cuando se selle la letra chica del acuerdo.