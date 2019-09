Paso en falso para el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Intentó culpar a dirigentes opositores por el supuesto bloqueo a una solicitud de crédito de la empresa de motos Zanella ante el Banco Provincia. “Debería chequear la información que da a los medios y a la empresa. Usted Sabe que el oficialismo tiene mayoría en el Directorio del Banco Provincia, dudo que Juan Curutchet le haya dado información errónea acerca de un posible crédito a la empresa Zanella", le respondió la ex diputada Juliana Di Tullio, una de las apuntadas por el jefe comunal. Después del intercambio de tuits, Di Tullio exigió que se disculpe, aunque Valenzuela todavía no respondió.





"Yo mismo hablé con el presidente del Banco Ciudad, Juan Curuchet, para gestionarlo, pero lamentablemente dos directores de la oposición, Juliana Di Tullio y Héctor Vivaldo, han bloqueado en el Directorio del Banco el préstamo", señaló el intendente Valenzuela a la prensa y generó la respuesta de la ex diputada y de otros legisladores de la oposición. "Te doy la buena noticia que NO es la oposición la que traba un posible crédito a Zanella pero podés disculparte conmigo y @HaVivaldo por divulgar en los medios y a la empresa, info errónea. Así se trabaja en conjunto, sin acusaciones falsas", lo chicaneó Di Tullio a la espera de una disculpa que hasta el momento no llegó y después de que el jefe comunal contestara el primer mensaje de la ex jefa de bancada del Frente para la Victoria en la cámara de diputados. "Que buena noticia que me das Juliana, entonces sería buenísimo que se unan todos y apoyen a la industria y el trabajo. Los trabajadores de Zanella esperan ese apoyo!", había tuiteado Valenzuela.

Valenzuela perdió en las PASO frente al candidato kirchnerista Juan Debandi por más de doce puntos. Si bien el historiador logró una brecha más corta que la que quedó entre el candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, y la gobernadora María Eugenia Vidal, que fue del 18 por ciento, el resultado también lo dejó contra las cuerdas.

A Di Tullio se sumaron después distintos legisladores opositores que cuestionaron las afirmaciones de Valenzuela. “La situación que atraviesa esa empresa como la gran mayoría es por el desastre de TU gobierno y sus políticas”, le contestó otro integrante del Directorio del Banco Provincia, Sebastián Galmarini.

Por su parte del el ex ministro de Desarrollo Social bonaerense durante el gobierno de Daniel Scioli, Martín Ferré, cuestionó a Valenzuela al apuntar que en el oficialismo tenían "siempre la misma actitud: echar la culpa a la oposición de su propia ineptitud, las Pymes pasan por esta situación por decisiones de Macri y Vidal, hoy se funden o cierran por la culpa de su gobierno provincial y Nacional. No por 2 votos de 9. Ud es parte de este modelo de Ajuste".