“Te voy a hacer mierda, basura”, se escuchó al aire el grito de un hombre mientras de fondo sonaba la tanda de publicidad. “Dejame, soltame, dejame terminar de hacer el programa”, imploró acto seguido una mujer entre llantos. La escena de violencia siguió con ruidos de golpes, portazos, gritos y llantos, que salieron al aire por el dial de Radio Bohemia, una emisora de San Juan. Un oyente que escuchó la agresión llamó al 911 para denunciar la situación de violencia contra la locutora que se produjo en el programa.

El hombre denunciado más tarde en la Comisaría de la Mujer es el director de la radio, Rodolfo Ridao. La locutora y conductora del programa Las Mañanitas, Claudia Vázquez, denunció que no es la primera vez que sufre una agresión por parte de este sujeto pero que nunca lo denunció por miedo a perder su trabajo.

Pero esta vez la agresión salió al aire y quedó registrada. El micrófono quedó abierto durante la tanda publicitaria y por eso los oyentes fueron testigos del maltrato verbal y físico que sufrió la trabajadora.

"Golpeó con el puño la puerta, tiró al piso mi equipo del mate, me agarró de los brazos y me rasguñó", contó Vázquez en declaraciones a la prensa local. "Llegó a amagarme con tirarme la silla por la cabeza", agregó Vázquez. La locutora radicó la denuncia por violencia de género y violencia laboral en la Comisaría de la Mujer y solicitó una perimetral contra el acusado. "Amenazó con matarme si hacía la denuncia", contó más tarde la locutora.





"Ya tiene antecedentes, no fue la primera vez"

Claudia Vázquez contó esta mañana que la Justicia imputó a Ridao con los cargos de amenazas y lesiones leves pero que el director de la radio Bohemia hasta el momento se mantenía prófugo.

“Entró al estudio en un momento en que sabía que estaba sola. Entró como loco, muy sacado, muy violento. Todos recibimos hostigamientos y yo he sido la valiente de denunciarlo. Ya tiene antecedentes, no fue la primera vez, pasó con mucha gente”, agregó Vázquez en diálogo con A24.

Según relató la locutora el hostigamiento fue aumentando desde que la nombraron productora comercial de la radio, porque ella misma se encargaba de conseguir los auspiciantes del programa. “Me hizo la vida imposible con mucho hostigamiento, muchos obstáculos. Tenía discusiones permanentes por los problemas que había en la radio”, agregó Vázquez.

La trabajadora contó también que en el momento de furia, cuando Ridao comenzó a gritarle, el hombre fue hasta la sala de operadores para cortar la transmisión, pero se confundió y en vez de eso subió el potenciómetro. “Me empujó, me tiró la cafetera, me quisó tirar el celular. Estaba sola y pensé que me mataba. El tipo se contenía dándole piñas a las paredes y a las puertas”, dio más detalles de la agresión.





El video de "apoyo" a Ridao

Horas después del episodio violento se conoció un video que grabaron otros trabajadores de la radio en apoyo al director de la señal. “Nunca tuvimos una situación de violencia. Ridao no es lo que se está diciendo sino no estaríamos todos acá defendiendo esta situación y nuestro trabajo”, declaró una de las mujeres presentes.

En el video, que dura seis minutos, los trabajadores defendieron “el espacio y el trabajo” brindado por el dueño de la emisora y repitieron que el episodio de violencia que se hizo público y por el cual el director de la radio fue acusado de amenazas y lesiones ponía en riesgo las fuentes laborales.

Más tarde, sin embargo, trascendió la verdadera versión de los hechos: los trabajadores de la radio habían sido presionados para grabar un mensaje de apoyo hacia Ridao.

“Pensé que nos convocaban a una reunión para ponernos en conocimiento de lo que había pasado pero el director nos dijo que deberíamos grabar un video para defenderlo y no perder el trabajo. Te encontrás con las defensas bajas y la posibilidad de perder tu fuente de trabajo…”, contó después Cristian Navas Figueroa, uno de los trabajadores que participó del video. Tras confesar cómo se gestó el video, Navas Figueroa renunció a su puesto laboral.