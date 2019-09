"Vos hiciste todo lo que te dijo el Fondo, cumpliste con todas las cuestiones que te exigió, pero el programa fracasó porque estaba mal diseñado. Cuando mi mamá me decía 'hacé la tarea y después salís a jugar', yo la hacía y después iba a jugar. Acá hacés todo lo que te pide el Fondo y después no te dan la plata. Eso es inaceptable, institucionalmente pésimo", señaló el ex viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis, en relación al desembolso pendiente de 5400 millones de dólares que el FMI mantiene en veremos y que es uno de los factores que más incertidumbre genera en el escenario financiero nacional.

Por otro lado, Alvarez Agis sostuvo que “los controles de cambios se ponen para evitar perder reservas. Pero hoy se pierden reservas a un ritmo de 90 millones de dólares por día. Es decir, el recambio presidencial llegará con un Banco Central muy finito, con muy pocas reservas pero con un dólar estable. La ventaja del control de cambios es la estabilidad del dólar, pero la desventaja es que hay dos tipos de cambio, el formal y el que se va armando en el mercado financiero, llamado contado con liquidación”. El economista consideró que “la Argentina tiene que quedar con un control de cambios como el de los años 2003, 2004 y 2005, que no generaba muchos efectos colaterales”.

En relación a la idea de la dolarización, que reflota en los sectores ultra-liberales en los momentos de crisis, Alvarez Agis indicó que “la teoría dice que la dolarización es para solucionar el déficit fiscal, pero las tres economías dolarizadas de América latina (El Salvador, Ecuador y Panamá) perdieron su moneda y no solucionaron el déficit fiscal. En el contexto argentino, si agarrás todos los pesos de la economía y los cambiás por dólares en el Banco Central, el tipo de cambio implícito está por arriba de los 100 pesos. Dolarizar es además poner un tipo de cambio muy alto. No lo recomiendo bajo ningún punto de vista”.