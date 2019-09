Estefanía Banini, que fue capitana del seleccionado argentino de fútbol en el Mundial de Francia 2019 y luego quedó excluida de los Juegos Panamericanos de Lima por diferencias con el entrenador, Carlos Borrello, aseguró que si el técnico la llamara para vovler, "no regresaría".



"Siento que se terminó la etapa del actual cuerpo técnico. Si me llamara Borrello para volver a la Selección Argentina no regresaría, porque sería contradecirme. El seleccionado necesita gente capacitada en la dirección técnica, con experiencia internacional", aseguró Banini, y agregó: "sigo con la ilusión de volver a vestir la camiseta de la Selección".



"Ponerse la celeste y blanca es lo más lindo que me pasó en mi carrera, es inexplicable. Que te quiten el sueño de jugar para Argentina por un reclamo para una mejora es muy doloroso, pero tengo fe que todo mejorará”, comentó Banini, jugadora del Levante español, en declaraciones al programa Ataque Futbolero por radio FM 94.7.

La medicampista de 29 años también se refirió al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. "Estamos muy agradecidas con él porque hizo realidad el sueño de todas las jugadoras en Argentina. Hablamos con él sobre las diferencias con el cuerpo técnico", expresó.



También se refirió al repunte del fútbol femenino en la Argentina: "Teníamos miedo de que después del mundial bajara el interés", dijo y, sobre el primer campeonato de fútbol femenino profesional que se está disputando en la Argentina, apuntó: "el tiempo hará que el fútbol femenino en Argentina crezca. La diferencia entre el fútbol argentino y español es notable, aquí todas las jugadoras tienen contratos, un seguro y están trabajando hace muchos años".

Y sobre su reciente experencia en el fútbol español, la jugadora formada en Cementistas acotó: "Levante es un equipo que está apostando mucho al fútbol femenino, quiere ser candidato en la Liga de España y participar en Champions. La liga de España también está creciendo mucho, aunque todavía se nota la diferencia del Barcelona con el resto de los equipos".