CHILE



Una profesora contra el régimen de jubilación privada

El Tribunal Constitucional aceptó el recurso presentado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta por el caso de una profesora que busca retirar sus fondos de pensiones ahorrados en una AFP (similar a las AFJP creadas en la Argentina en un sistema de jubilación privada). Ella es María Angélica Ojeda e hizo aportes por más de treinta años. Y le pidió a la empresa Cuprum retirar los 46.569.000 pesos acumulados en sus fondos para cubrir los gastos y deudas. “Nosotros no esperamos la devolución de la plata completa, queremos previsión social, pensiones dignas, que se resuelva el problema de muchos chilenos que viven en situación de pobreza“, subrayó.

ESPAÑA

Su ex pareja mató a sus hijas

"Soy Itziar, madre de Nerea y Martina. De un día para otro, me quitaron lo que más quería. Denuncié y pedí ayuda, pero su padre las mató. Tenían seis y dos años. Mi vida cambió bruscamente hace justo un año”, le relató Itziar Prats a la periodista Pilar Álvarez, del diario El País, el dolor por el asesinato de sus dos hijas (de seis y dos años) el 25 de septiembre del 2018. El femicida después se suicidó. “Denuncié, me dijeron que no pasaría nada y mis hijas ya no están”, resalta, ya que la investigación había caratulado su caso como de “bajo riesgo”. Ahora arrancó un proyecto para tejer mariposas en homenaje a las hermanas Mirabal, por cuyo asesinato se conmemora el 25 de noviembre el Día internacional por la eliminación de la violencia de género.

BULGARIA

Nueva directora del FMI

Kristalina Georgieva es la nueva directora gerente del FMI y es la primera vez que se elige a una directora gerente proveniente de lo que se llama economía emergente. Ella pasaba el tope de 65 años que estaba puesto como límite para ocupar ese cargo, pero el organismo levantó esa restricción. Kristalina reemplaza a la francesa Christine Lagarde, que va a dirigir el Banco Central Europeo. La sucesión de mujeres en el mayor puesto del FMI no quiere decir, sin embargo, que las políticas sean feministas, sino de ajuste en contra de los derechos de las mayorías de las mujeres de países como Argentina.