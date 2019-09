El secretario de Gobierno, Gustavo Leone, oportunamente inició una medida de aseguramiento de prueba en los tribunales locales, donde manifestó que lo hacía con el objeto de preservar pruebas para promover una demanda millonaria de daños y perjuicios contra Radiofónica.com, sin embargo la demanda no se produjo y el pasado viernes se firmó un acuerdo en sede judicial con el portal de noticias.

La emisora de radiodifusión de frecuencia modulada Radiofonica, no tiene de qué retractarse en atención a que no publicó absolutamente nada. El portal radiofonica.com tampoco tiene que retractarse, sino que solamente deberá publicar (punto con el que ya cumplió) el documento firmado por ambas partes en un acto de buena fe y creyendo en las explicaciones no documentadas que dio el señor Gustavo Leone.

La justicia no dispuso nada, ya que fue un acuerdo de partes celebrado en oportunidad de un aseguramiento de prueba, en el que se acordó redactar un texto común a publicarse tanto en el portal de noticias radiofonica.com como en el suplemento Rosario/12 y en el diario La Capital y en sus portales de noticias. En ningún momento se habla de la estación de radiodifusión mencionada.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario de ninguna manera demandó al portal de noticias, sino que inició un trámite para asegurar prueba y en ese marco las partes acordaron la publicación del acta de donde surge que nada tienen que reclamarse. El acuerdo se realizó a raíz de la defectuosa publicación por parte de la Municipalidad de Rosario en su pagina web sobre las normas que rigen en la materia, los que a entender de las partes originaron que el portal asigne una responsabilidad funcional que el mencionado Leone, sin material probatorio, negó tener e indicó que la Dirección de Cooperativas funciona dentro del ámbito de la Secretaría de Economía Social.

En definitiva, por las razones expresadas, las partes acordaron dar por finalizado el incidente con la publicación del acta labrada en la audiencia, sin llegar a ninguna demanda judicial.

Esperamos que la Municipalidad de Rosario y en particular el Secretario de Gobierno se ocupen de consignar correctamente en la página web oficial de la Municipalidad de Rosario las normas que diluciden de quien depende la mencionada dirección, a fin de no inducir a error a los contribuyentes o al menos a aclarar cuál es la norma que permita determinar definitivamente de quién depende la Dirección de Cooperativas.

En representación de Radiofónica.