Hacía rato que querían verse y la que insistió mucho para que se concretara el encuentro de ayer fue la candidata a intendenta del Frente de Todos de Chivilcoy, Constanza "Coty" Alonso. El candidato a presidente del FdT, Alberto Fernández y el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo almorzaron ayer en el restaurante del hotel Faena. Ambos son viejos conocidos: Fernández fue jefe de campaña de Randazzo, que hoy se dedica a la actividad privada, en la elección legislativa de 2017 en la que Cristina Kirchner se quedó con la banca por la minoría que la convirtió en senadora. Fernández y Randazzo se tienen afecto, pero nada concreto surgió del almuerzo de ayer, que se extendió por unas tres horas. Randazzo todavía no se pronunció respecto de la candidatura de Fernández y la última vez que habló en público fue el domingo en el que perdió la elección legislativa. Sin embargo, ellos nunca cortaron el diálogo. En el entorno de Fernández calificaron el encuentro como productivo. Randazzo escuchó los detalles del nuevo proyecto político de su ex jefe de campaña, pero no hubo una oferta concreta para un eventual gobierno. Cae de maduro que en las oficinas de la calle México verían con buenos ojos que Randazzo apoyara públicamente a su ex jefe de campaña. Hoy, el ex ministro se dedica a atender pequeñas empresas que tiene en La Plata y Chivilcoy y a dar conferencias en el exterior.