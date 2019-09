Los jueces de la Sala IV del Tribunal de Juicio sentenciaron a prisión perpetua a Raúl Antonio Pérez, de 41 años, por homicidio agravado por ser un femicidio y por mediar violencia de género, en perjuicio de Norma Jessica González. Amistades, familiares y conocidos de la víctima, en su mayoría de la iglesia a la que asistía, se manifestaron afuera con carteles exigiendo justicia. También las organizaciones sociales que marcharon acompañando a familiares de víctimas del gatillo fácil, se sumaron al reclamo de perpetua para el femicida.



El abogado Marcelo Arancibia, querellante en la causa, había solicitado la prisión perpetua por femicidio. También la fiscala María Luján Sodero Calvet pidió la misma pena. Tras el fallo Arancibia dijo que estaba conmovido y se lleva "un tremendo dolor con las imágenes de una verdadera carnicería". El letrado detalló que hubo por parte del condenado "premeditación y alevosía". El juicio termina, sostuvo, con "la esperanza de que esto no ocurra nunca más".

Junto al abogado Fernando Teseyra, Arancibia representa a la familia de la víctima, que tenía 39 años. El querellante informó que ahora iniciarán una acción civil contra el dueño del motel en el que fue asesinada Jessica. "Aportaremos las pruebas para darle la verdadera responsabilidad al propietario del lugar. No guardaba la más mínima seguridad, una persona puede entrar y no ser controlada por nadie", aseguró. En el caso de las víctimas de violencia, resaltó que en ese lugar no hay forma de pedir ayuda. “No hay ni un botón antipánico", aseguró.

El hermano de la víctima, Issac González, consideró que la condena va a ser una "lección para muchos otros casos de homicidios. Espero que los hombres y mujeres puedan cambiar su forma de pensar ante el rechazo de un ser humano. Si no te quieren, no te quieren". Jessica González era acosada de forma constante por Pérez. Respecto a la perpetua, Isaac añadió que puede estar tranquilo porque el fallo es el adecuado. "Queremos que dios traiga paz y bendición para todas las víctimas y que se pueda cortar toda idiosincrasia de femicidio y machismo", agregó.

Sobre el femicida, el hermano de la víctima dijo que "que la condena de 35 años es misericordia para él, que en esta corrección para su vida pueda encontrar el arrepentimiento", le deseó. También destacó que en el motel al que llevó Pérez a la joven"no había ninguna cámara o medio para salvaguardar la vida de mi hermana. El lugar estaba acéfalo para poder cometer cualquier delito. Creo que la justicia debe apuntar a eso".

Pérez acudía a la iglesia evangelista en la que la madre de Jessica era la pastora. La víctima era acosada por este hombre. "Se pudo demostrar por peritos científicos y forenses que mi hermana lo había rechazado. Mi hermana luchó hasta el último para no ser manoseada, vituperada, violada por este hombre", dijo Isaac González.

El femicidio se cometió entre la noche del 20 de septiembre de 2018 y la madrugada del día siguiente, en el interior de un hotel alojamiento de la zona sur de la ciudad. En el juicio quedó probado que el 20 de septiembre "el imputado se encontró con la víctima y, estando ella dentro de su auto, la agredió con un cuchillo. Luego la trasladó a un hotel alojamiento. En una de las habitaciones de ese establecimiento habría ultimado a la joven, lesionándola con otro cuchillo”.

El cuerpo de Jessica fue encontrado el 21 de septiembre, con múltiples heridas. El asesino estaba en la misma habitación, tendido en la cama. Tenía cortes de cuchillo autoinfligidas en el cuello y brazos, informó el Poder Judicial de la provincia.

Los jueces ordenaron el inmediato traslado del condenado a la Unidad Carcelaria 1, donde quedará a disposición del tribunal. En el fallo recomendaron que reciba tratamiento psicológico por el tiempo que sea necesario.

También dispusieron que sea examinado por un médico del Poder Judicial para la obtención de sus señas particulares y que, a través del Centro de Investigaciones Fiscales (CIF), se le extraigan muestras de ADN, para su posterior incorporación al Banco de Datos Genéticos.

Los jueces ordenaron además la remisión de una copia del veredicto al Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género que funciona en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.