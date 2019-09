Familiares de Cristian Gallardo, Jorge "Gury" Farfán, David Neri Ovejero Alfonzo y Martín Carreras, acompañados por organizaciones sociales se movilizaron ayer a la Ciudad Judicial exigiendo ser atendidos por el Procurador General, Abel Cornejo, quien se excusó y les informó, a través de una secretaria, que se reunirá con ellos el lunes próximo a las 11.



La marcha fue masiva. Hubo críticas al gobierno, a las fuerzas de seguridad y al sistema de justicia.

“Espero que sea así (por la promesa de audiencia), si no, voy a seguir viniendo, cortando calles, hasta que nos atienda", manifestó Alicia Salas, madre de Cristian Gallardo, la última de las cuatro muertes en que están involucrados policías.

En la marcha se expresó un repudio al arresto domiciliario que otorgó la jueza María Edith Rodríguez a los cuatro policías imputados por esta muerte. Salas dijo que quiere hablar también con la jueza "que le dio la domiciliaria a los asesinos estos". La mamá consideró que con la misma rapidez deberían haber realizado "el secuestro de todos los celulares de los policías". "Quiero todas las pruebas que se borraron. Pido cárcel común, perpetua y efectiva", reclamó.

“No nos parece que los policías estén en la comodidad de sus casas con sus hijos y mujeres, gozando de su libertad", agregó la prima de Gallardo, Mayra Díaz. "Están gozando de beneficios mientras yo no lo tengo a mi hermano, ni mis sobrinos a su papá que era su sostén", dijo a su vez Mara Gallardo, la hermana de Cristian.

Noelia Rodríguez, la madre de los dos hijitos de Gallardo, contó que los chicos no están recibiendo ayuda económica, ni asistencia psicológica.

La hija de Ovejero, Agustina Alfonzo, de 23 años, contó que la causa sigue caratulada como muerte súbita: “Me dijeron que mi papá ya se iba a morir en cualquier momento porque estaba enfermo, pero no es así, fue provocada por tres policías de infantería el 22 de junio en Villa Floresta. Ese día lo ahorcaron a mi papá por la disputa de un terreno cuando estaba defendiendo a una vecina con cinco hijos. Le dijeron 'vos te hacés el pícaro'. Se ve que se les fue de las manos, lo tuvieron como un minuto y treinta segundos, lo soltaron y lo tiraron como una bolsa de papas. Mi papá era un hombre sano, de 45 años, siempre estaba con la familia, trabajaba, incluso cuando fuimos al Hospital San Bernardo ni historia clínica tenía porque nunca se enfermaba. De parte de los policías no tuvo asistencia médica, lo único que hacían era reírse, sí de los vecinos que lo reanimaron. Tenemos fotos y vídeos, pruebas de todo y, sin embargo, están haciendo (los uniformados) su vida normal y nosotros tenemos toda una familia destrozada".

"Nos dijo el abogado que los policías en este caso pidieron vacaciones", explicó la joven. La familia se presentó en la causa con la representación del abogado Luciano Romano. Lo hicieron, dijo Agustina, para que se “esclarezca todo esto y deje de pasar la rutina de la policía, que es matar a la gente como si nada. Estamos esperando que se haga la junta médica y posiblemente una segunda autopsia pero si la tenemos que hacer, ¿fue de practicantes la primera? En el CIF son todos unos corruptos pero ya sabemos cómo se manejan", sostuvo.

Alfonzo explicó que quieren hablar con el procurador: "Para ver qué solución nos puede dar". Añadió que en estos casos no basta "con pagar abogado", sino que también tienen que "salir a la calle y hacerse escuchar". "El jefe de Policía no salió a decir nada, los policías están libres, es impresionante cómo matan y por tener el trajecito azul no les dicen nada. Que el Poder Judicial se haga cargo de lo que está pasando y si Urtubey quiere llegar a presidente que vea primero cómo está la provincia y recién que se postule".

Jorge Farfán, padre de "Gury" (tienen el mismo nombre), el joven de 23 años cuya muerte ocurrió en la comisaría del barrio Santa Ana, dijo que quiere preguntarle al procurador “por qué no hay ningún detenido en el caso de mi hijo. Si él me manifestó personalmente que mi hijo no puede haber muerto por ningún consumo porque la característica de muerte de una persona cuando consume es distinta". Farfán destacó que solo tienen una promesa verbal de que serán recibidos el lunes.

En la marcha también estaban familiares y amigos de Martín Carreras. Facundo Carreras habló con Salta12. "Mi hermano murió en manos de policías que hoy están sueltos y trabajando", sostuvo. La causa está caratulada como homicidio culposo. "No tenemos más información, no nos dicen nada. Nos dieron la autopsia pero con palabras específicas de doctores que uno no entiende", resaltó el joven.

La familia de Carreras también sigue el proceso como querellante. Pero hasta ahora la fiscalía no los convocó. La causa de muerte que figura en la autopsia es "asfixia por restricción". Facundo afirmó que hay un testigo de lo que pasó antes de que trasladaran a su hermano, "de lo que pasó después no hay testigos", aseguró.

"Se lo llevaron alrededor de las 4 de la madrugada, el 22 de junio. La policía nunca fue a la casa a avisar que mi hermano había fallecido, nos enteramos por vecinos que nos estaban dando el pésame. Entre las 14 y 15 me fui al Hospital San Bernardo y en la morgue me confirmaron que estaba en la del CIF (Centro de Investigaciones Fiscales)", contó.

"Cuando lo fuimos a velar estaba muy golpeado, tenía las manos marcadas con las esposas, tengo fotos. Mi hermano era sano, trabajaba en Aguas del Norte, tenía tres hijitas de 4 y 3 años. Queremos justicia y que esto se esclarezca ya. Hasta ahora no tenemos nada", relató. Los policías que intervinieron en el operativo en que murió Martín "eran del barrio Asunción y siguen actuando de forma violenta", aseveró el joven.