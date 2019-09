Un nene de 3 años falleció en un incendio registrado en un hotel del barrio porteño de Flores, mientras que sus dos hermanitos están graves y unas 17 personas fueron trasladas a los Hospitales Álvarez y Durand. En el hotel viven familias que tienen convenios con la Ciudad, por desalojos, situación de calle y otras. Según informaron fuentes policiales, el incendio ocurrió este jueves al mediodía en el hotel ubicado en Fray Cayetano Rodríguez 345, al que concurrió personal de la Estación VII, el Grupo Especial de Rescate (GER) de Bomberos de la Ciudad, con hidroelevador y cisterna, por un llamado al 911.

Las primeras informaciones indicaban que el fuego se desarrolló en dos habitaciones del primer piso del edificio, y que también afectó a una tercera. En una de las habitaciones en las que se inició el fuego, según trascendió, se habría encontrado el menor fallecido junto a sus dos hermanos, que fueron rescatados por vecinos del lugar.

Por causas que todavía se desconocen, el fuego comenzó en la habitación en la que habían quedado los tres nene, ya que el padre había ido a reemplazar a su esposa, que estaba cuidando a otro de sus hijos, internado por sarampión. Pasado este mediodía el fuego ya se había extinguido.

Alrededor de 23 personas, que viven en el hotel, fueron atendidas en el lugar por médicos del SAME, mientras que 17 fueron trasladadas al Hospital Álvarez y al Hospital Durand, la mayoría por falta de oxígeno por inhalación de monóxido de carbono.

Trascendió que en el hotel viven unas 25 familias, las cuales esperaban que le confirmaran si podrían regresar a habitar el lugar. Hubo un fuerte operativo policial para evitar que las personas volvieran a entrar al lugar en busca de sus pertenencias.

En diálogo con un cronista de C5n, Alberto Crescenti, director del SAME, contó: "Un incendio en un hotel tomó varias habitaciones, atendimos 23 ocupantes del hotel, lamentablemente hay un chico de 3 años que perdió la vida producto del fuego. Atendimos a dos chiquitos más. Están delicados en el Hospital Durán, están siendo entubados; el resto los compensamos acá y los trasladamos. Se actuó rápido pero la carga del fuego no nos dejo salvar a este chico. Estamos controlando a la gente por el monóxido, si tienen más de 10 los trasladamos a los hospitales, ya están alertados. Se hace el operativo de seguridad para que podamos trabajar nosotros con orden y para que la gente no reingrese".

"El incendio pasó al pasillo común y a otra habitación, el baño y la sala de calderas. Estamos esperando al personal técnicos para hacer las pericias y conocer las causas del incendio. Ese lugar funcionaba como habitación, está todo desdibujado porque hay muchos escombros pre incendio, fue generalizado. El piso superior solo sufrió afectación por humo. No encontramos riesgo de derrumbe", detalló luego Gustavo Medrano, jefe de Bomberos.



En tanto, Silvina, que vive en el hotel, le relató al cronista: "Había tres nenes, el papá se había ido. Yo salgo del baño porque se cortó la luz y vi el humo negro. Un vecino pateó la puerta, yo saqué a uno de los nenes (no quería salir) y también saqué a mis hijos. Los nenes estaban medio quemados, no sabíamos que había otro bebé, ahora sé que falleció. El papá había ido al hospital Álvarez porque estaba internada la mamá con otro nene con sarampión. Acá somos todas familias. La mayoría tenemos subsidio habitacional que nos da el Gobierno de la Ciudad. Yo hace un año vivo acá, siempre estuvo bien, no tengo nada que decir del hotel. Hay una cocina en el fondo, ahí se cocina, no se cocina en las habitaciones. Se controla todos los días para que no haya garrafas (en las habitaciones)".