"Ahora, el presidente Mauricio Macri recurre a una cuestión de fe para pedir que lo voten. Le pide a los ciudadanos que crean en él porque él cree en ellos", dijo el diputado y candidato a intendente de La Matanza por el Frente de Todos, Fernando Espinoza, en respuesta a las declaraciones de Macri cuando pasó por Florencio Varela para inaugurar un Metrobús.

"Yo estoy acá porque creo en ustedes", dijo entonces el Presidente. Para Espinoza, "esto lisa y llanamente es una falacia". Según el candidato a intendente, es falso "no sólo porque pide que le crean sin poder mostrar un sólo dato de la realidad que empuje esa fe y sin tener un sólo proyecto que diga qué piensa hacer para salir de este desastre al que llevó al país, sino porque es absolutamente evidente que Macri no cree en las argentinas y en los argentinos".

"Si creyeran en ellos no hubiese, no hubiese condenado el voto popular tras las PASO", consideró. Añadió que "si creyeran en ellos no hubiera dejado que durante 48 horas el descontrol financiero no tuviera ninguna intervención del gobierno a su cargo; si creyeran en ellos hubiera apostado con sus políticas al trabajo, al desarrollo de las pymes, al impulso industrial, a agregar valor a las producciones", enumeró.