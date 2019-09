Una brutal balacera se produjo ayer a la mañana en Barra al 3600. Fueron al menos doce tiros contra una casa ubicada frente a la Escuela Nº1318 "De la Comunidad Eva Perón" en el momento en que todavía había chicos ingresando al establecimiento. Pudo ser una tragedia, pero a pesar del fuerte tiroteo no hubo heridos. El incidente fue alrededor de las 8 y se habría desencadenado por un conflicto interpersonal. El ataque, de acuerdo a las primeras informaciones, fue perpetrado por al menos dos personas que dispararon desde el interior de un auto en movimiento.

Una mujer que vive en la casa que fue blanco del ataque, y que prefirió no dar a conocer su nombre, dijo que el hecho sería una venganza por una discusión que tuvo un familiar suyo con otra persona dentro de un boliche.

"Algunos padres retiraron a sus niños, pero para nosotros era más seguro que se quedaran en la escuela". "No tengo diálogo con mi hermano, hace mucho que no tengo nada que ver, no sé porqué vienen y hacen daño acá que tengo las criaturas. Pudieron matar a un nene. A los que hicieron esto les pido conciencia. están todos locos, no les importa la vida nadie. Yo no me meto con nadie, vivo sola con mi hijo. Y vienen y hacen este desastre", expresó con angustia la mujer.

Testimonios obtenidos en el lugar indicaban que la balacera se produjo cuando aún había muchos chicos que ingresaban a la escuela ubicada en frente de la casa. El hecho causó la lógica alarma y desesperación de padres y de los docentes.