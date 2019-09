Con pañuelazo, feria y glitter, ayer se marchó en Rosario por el Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se conmemora hoy. "En la provincia de Santa Fe festejamos una noticia que veníamos esperando desde hace largo tiempo: la fabricación pública del misoprostol y su acceso gratuito en todos los efectores públicos de la provincia", saludaron desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Rosario y alertaron sobre la disparidad en el acceso a derechos en la provincia y sobre el ingreso de legisladores antiderechos en la Cámara de Diputados de la Provincia a partir de diciembre.

La distribución de misoprostol producido en el LIF, el laboratorio provincial es "un paso más para lograr que todas las mujeres y personas gestantes podamos decidir sobre nuestra capacidad reproductiva, sin distinción de clase o sector social y sin riesgo para nuestra vida o salud. Esta es una lucha ganada", expresaron al cierre de la marcha que fue desde la plaza Montenegro a la San Martín, donde cerró la jornada la banda musical Será Ley. La masiva presencia de jóvenes fue -una vez más- lo distintivo de la manifestación, que volvió a poner en evidencia la demanda social que acompaña al proyecto de ley presentado este año por octava vez en el Congreso Nacional.

"No podemos desconocer que la situación no es igual en toda la provincia: hay ciudades declaradas 'provida' como Rafaela, existen hospitales públicos donde todavía se escudan en la objeción de conciencia para no cumplir con la ley, y localidades donde no existen efectores públicos que permitan el acceso a la salud reproductiva de las mujeres con escasos recursos", expresaron y recordaron que "en Santa Fe, la capital de nuestra provincia, la presión ejercida por el movimiento de mujeres y la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de esa ciudad ha empezado a revertir, con muchas dificultades aún, el estado de situación que llevó a Ana María Acevedo a la muerte".

"Cada avance de nuestros derechos fue rechazado por sectores fundamentalistas", dijeron. Y recordaron que uno de los impulsores de los recursos contra los derechos de las mujeres, el abogado ligado a sectores católicos, Nicolás Mayoraz, "a partir del 10 de diciembre será diputado provincial junto con la incalificable Amalia Granata y cuatro personas más cuyo único objetivo pareciera ser trabajar en contra de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Desde la Campaña y las fuerzas políticas con presencia parlamentaria que sostienen la vigencia de los derechos humanos, debemos impedir que avancen ese tipo de propuestas retrógradas", apuntaron.