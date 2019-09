La paliza en las PASO y el pronóstico sombrío para el 27 de octubre obraron un milagro en las filas cambiemitas: Mauricio Macri convoca a los suyos a movilizarse, a despegarse por un instante de la TV y salir a las calles para participar de lo que publicita como “La Marcha del Sí Se Puede”. La campaña del candidato de Juntos por el Cambio incluirá paradas en 30 ciudades en la misma cantidad de días y tendrá su primera escala hoy a las 17 en la populosa barriada de Barrancas de Belgrano, perteneciente a la Comuna 13, uno de los tres distritos porteños donde la fórmula que comparte con Miguel Angel Pichetto se impuso con holgura. El lunes tiene previsto visitar Junín, en la provincia de Buenos Aires, donde aún no confirmó su presencia la gobernadora María Eugenia Vidal, y el martes tres ciudades del interior de Córdoba. “Por favor avisale a tus conocidos que nos vemos ahí”, ruega el presidente en su momento de mayor soledad.

Los 15 puntos de diferencia que logró el Frente de Todos el 11 de agosto sumados a la devaluación, el distanciamiento del FMI y hasta de candidatos a intendentes oficialistas que llamar a cortar boleta para no ser arrastrados por el rechazo que genera Macri obligaron a los estrategas de campaña de Juntos por el Cambio a un reperfilamiento con vistas a la elección general. Una de las ingratas consecuencias para sus simpatizantes, que aún tratan de digerir a un candidato a vice de origen peronista, será no poder ufanarse de salir a la calle “autoconvocados” como han repetido hasta el hartazgo. “Es importante que estemos todos ahí”, les pide el presidente desde su cuenta de Twitter.

El cancionero publicitado en volantes y audios es otra atipicidad forzada por el duro presente de los macristas, históricamente orgullosos de no saber entonar más que el himno nacional y las cuatro sílabas del “Sí se puede”. Una de las letras que se sugiere practicar arranca con esa frase (“Si se puede, se puede vivir en paz”) y cierra con el gran fantasma cambiemita, que no son las cachiporras ni los gases ni las balas de goma ni mucho menos el hambre sino “que no nos persiga nadie por cadena nacional” (sic).

La segunda canción que Macri encomendó ensayar es una adaptación de la tradicional “somos de la gloriosa Juventud Peronista, somos los herederos de Perón y de Evita…”, sólo que a falta de bombas, fusilamientos, muertos y desaparecidos en la tropa propia, a falta inclusive de algún lejano tiempo reivindicable, apela a la promesa de “un futuro más grande sin patota y sin chorros”. La última canción define lo que sería la identidad macrista: “Somos libres, somos independientes (sic), somos los que aguantamos al Gato Presidente”.

El plan de “30 ciudades en 30 días” arrancará con un descanso al segundo día. El lunes Macri visitará Junín. “Te invito a que te sumes y le avises también a tu familia y amigos. Nos vemos el lunes ahí”, propone. El martes la cita será en tres localidades del interior de Córdoba, la otra isla de Cambiemos: visitará Tránsito, Santiago Temple y Río Primero. “Te espero. Por favor avisale a tus conocidos que nos vemos ahí. Vamos Córdoba!!!", arenga. El recorrido continuará el miércoles por Santa Fe, donde prevé estar en las localidades de Esperanza, Rafaela, Humboldt y Nuevo Torino. La última escala conocida, el jueves, será en las ciudades de Concepción del Uruguay de La Paz, ambas en Entre Ríos. “E importante que todos los entrerrianos que apoyan el cambio se sumen”, ruega.