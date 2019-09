“El equilibrio fiscal es importante y en Entre Ríos lo logramos, pero no se puede plantear quitándoles derechos a los más vulnerables, abandonando el calendario de vacunación, restringiendo las políticas alimentarias que van a hacer que el día de mañana un chico no tenga las mismas oportunidades que otro. La meritocracia, cuando no hay igualdad de oportunidades es inequitativa”. Lo dijo el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet, en la inauguración de la primera jornada del Encuentro Repensando la economía, Por una economía con rostro humano organizado en Paraná por la Comisión Episcopal de la Pastoral Social que preside Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora muy cercano al Papa Francisco. En varios paneles, dirigentes de diversos ámbitos –desde el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, pasando por el ex líder de la CGT Juan Carlos Schmid hasta Carlos Leyba, subsecretario de Economía José Ber Gelbard -- hablaron de cómo hacer de la Argentina un país más justo. Gustavo Béliz, que moderó uno de los paneles, dijo que para repensar la economía hay que trabajar sobre la formación de los economistas. El ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner propuso que “la idea de una economía que tenga ´alma´ requiere contar con profesionales que, por ejemplo, lean a los clásicos de la literatura. Y el desafío es pensar un pacto social empezando por los últimos para llegar a todos”.



Lugones es obispo de Lomas de Zamora, la arquidiócesis más grande de la provincia de Buenos Aires, preside la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, que es el órgano político de la Iglesia Católica. Tiene una excelente relación con el Papa Francisco, y fue quien lo formó y lo ordenó como obispo en 1988. Tan cercanos son, que como foto de whatsapp, el obispo eligió la del momento de aquella consagración. El ciclo que empezó ayer y concluye hoy en Paraná apunta a generar debate sobre cómo hacer que la economía sea menos fría y se ocupe de que los más necesitados. En el panel titulado Economía y geopolítica, Juan Carlos Schmid, titular del Sindicato de Bragado y Balizamiento dijo que “aunque parezca demagógico, la primera integración que tenemos lograr la de los que comen salteado, que es lo que nos plantea Francisco” y agregó que a su modo de ver, en relación con los años en los que gobernó el kirchnerismo, “hay que pensar en qué nos equivocamos para no repetir esos errores ”. También dijo que no propone que “nos cerremos al mundo”, pero que ahora “no estamos integrados, sino comprando más disciplinamiento”. Alejandro Vanoli, que también integró ese panel, dijo que “el endeudamiento es insostenible sobre todo en las actuales condiciones de la economía global”. El ex titular del Banco Central agregó que “si bien hay que pensar en el corto plazo y las urgencias de la situación económica, hacen falta políticas que estimulen la demanda y aumenten la producción”.

El segundo panel, llamado De los equilibrios macroeconómicos al equilibrio social y ecológico contó con la moderación de Gustavo Béliz, hoy funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Disertaron Eduardo Valdés, ex embajador del Vaticano y amigo del Papa Francisco y Carlos Leyba, subsecretario de Economía del ministerio de José Ber Gelbard, en 1973. Su visión sobre lo que ocurrió con la economía argentina desde 1975 fue muy negativa. “La Argentina se jodió en 1975. Y no fue una casualidad, fue una decisión política”, dijo. A su modo de ver, “no se puede repensar la economía sin repensar la política” y el principal problema del país sigue siendo la falta de una industria fuerte. En ese mismo panel, la gastroenteróloga Clarisa Marchetti, especialista en medicina farmacéutica que trabaja en el Instituto Patria habló de la importancia de que la economía tenga en cuenta la producción y el costo de los medicamentos y anunció que está trabajando para que los remedios sea un “bien social”. Al final, expuso Eduardo Valdés. Contó anécdotas del Papa y dijo que está trabajando en el contenido de la encíclica de Francisco Laudato Si sobre el cuidado de la tierra “porque la palabra ecología es lo contrario de la palabra economía”. Hoy , monseñor Lugones abrirá el segundo y último encuentro con una conferencia titulada La Patria Grande y el desafío de un nuevo pacto económico para la fraternidad .