En un amable diálogo con Beatriz Sarlo, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, insistió en que "la Argentina no resiste más ningún modelo de corrupción", al tiempo que remarcó que no tiene "ninguna intención" de que los hechos de defraudación al Estado "que hayan ocurrido dejen de juzgarse".

Adujo que el país “no resiste “ casos “ni de un tipo que carga dólares en un bolso como fue el caso de José López ni de las cosas que se han hecho en este Gobierno privilegiando a los amigos y a los grandes negocios”. Subrayó que “no puede seguir ocurriendo además en un país donde hay gente con hambre".

Si alguien esperaba alguna sorpresa por parte de la entrevistadora, la intelectual se encargó enseguida de desilusionarlo. Después de agradecer al candidato su disposición para el diálogo, empezó con el mismo tema que obsesiona a casi todo el sistema de medios: su futura relación con Cristina Fernández de Kirchner. El camino elegido fue el de recuperar todos los conflictos que enfrentaron a Presidentes y vices desde el regreso de la democracia.

El postulante afirmó que con su compañera de fórmula están "los dos juntos por convicción. Por convicción política y por convicción humana" y destacó "la fortaleza política de la unión".

"No siento que Cristina y yo tengamos una visión distinta sobre el país que queremos. Yo sé que a muchos les preocupa la presencia de Cristina en la fórmula. Pero es una inquietud que pueden resolver los que están inquietos, porque yo no lo estoy", reafirmó lo que había respondido sobre el tema a Página/12 apenas se impuso en las PASO. Definió a la ex presidenta como “una amiga con quien además hemos tenido muchas diferencias, conocemos nuestros pareceres y nos respetamos y queremos mucho. Tengo una ventaja superlativa sobre el resto de esos presidentes".

Enseguida se encargó de explicar la importancia política de la jugada que terminó con él encabezando la fórmula del Frente de Todos: "Cuando digo que Cristina tuvo una gran generosidad es como que minimizo mucho lo que hizo. Tuvo una gran generosidad y acertó en la estrategia. Que muchos no lo vimos. Porque inclusive cuando ella lo planteó le dije: “Pero mirá que yo he trabajado mucho para que vos quedes en condiciones de ser candidata”. Y me dijo: “Bueno, es que por eso que trabajaste yo puedo tomar esta decisión”. La verdad que tuvo un gesto enorme Cristina, que no sé si todos se lo reconocen como debe ser reconocido."



Fernández resaltó entonces la verdadera amplitud de lo propuesto por CFK. "No soy yo solo en ese juego de Cristina, es también Pino Solanas, es también Vicky Donda, es también (Matías) Lammens, es también Sergio Massa. Un montón de gente que confrontó con Cristina. Entonces no es que ella dijo bueno, llamémoslo a Alberto para que Alberto ponga la parte que falta. Lo que nosotros nos propusimos fue recuperar la basse inicial nuestra. Esa era la idea y eso lo logramos. Y eso solo se pudo lograr por Cristina", explicó Fernández.

Sobre las causas judiciales en marcha , dijo en la entrevista publicada por Infobae que "no tengo ninguna intención de que los hechos de corrupción que hayan ocurrido dejen de juzgarse. Lo que pido es que se juzguen de acuerdo a la lógica de un Estado de derecho. Eso ha sido muy vulnerado respecto de algunas personas, empezando por Cristina ".



Respecto de la ex presidenta, dijo que fue involucrada “en hechos que al vez ocurrieron pero que no la involucraban a ella” y que se hizo “por una cuestión política”. Añadió que “es un tema mucho más denso, mucho más difícil de explicar porque ahí uno ya entra en ribetes jurídicos que por ahí la gente no entiende” y aseguró: “Tengan todos la tranquilidad que yo no estoy para encubrir un acto de corrupción".

Asimismo, advirtió que "la corrupción en el sector público alguien la paga, se paga en los impuestos. Y cuesta dinero", al tiempo que indicó: "Garantizo que me voy a ocupar que en mi Gabinete haya sólo gente honesta. Y si hay un deshonesto, porque la verdad que uno tampoco puede garantizarse que tienen la misma lógica, lo único que les voy a pedir es que me ayuden a sacarlo y someterlo a la Justicia. Es lo único que le voy a pedir a la Argentina".

Por otra parte, Fernández, atribuyó el “problema fiscal” al hecho de que la Argentina tenga “falta de actividad económica”. Sostuvo que "un Estado cobra impuestos a partir de la actividad económica que tiene. Si la actividad económica decrece, los impuestos se caen a la par".



El ex jefe de Gabinete aseguró que “si usted es parte de un país que hace cuatro años ataca el consumo, entonces es muy posible que los impuestos al consumo caigan en su recaudación", y que es consecuencia de que "cae la actividad económica, no de que los impuestos son pocos".

Recordó que “nosotros tenemos un país que en 2015 tenía un Producto Bruto de 600 mil millones de dólares y hoy tenemos un país cuyo PBI es de 300 mil millones de dólares, es la mitad de lo que era". Apunto que al caer la actividad económica “cae el consumo y la Argentina es un país que produce el 70 por ciento de lo que consume".

También cuestionó la política tributaria del gobierno de Cambiemos. “Macri lo que hizo fue dejar en pie el sistema impositivo sobre la sociedad y se benefició mucho a los aportantes individuales". En ese sentido, puntualizó que la AFIP “tiene de nosotros la información que quiere” y que “si no nos quiere encontrar, es otro problema”. Planteó su alternativa: “Entonces lo que tenemos que hacer es ir sobre esos contribuyentes y pedirles que ayuden. Que colaboren. Que paguen como en el mundo, simplemente".

Fernández afirmó que Macri “cargó las tintas sobre las sociedades” y que benefició a grandes contribuyentes “por una cuestión de pertenencia de clase”.

Finalmente, en su diálogo con Infobae, Fernández afirmó que, en caso de llegar a la Casa Rosada, se sumará a la "marea" feminista y destacó que, además de propiciar la creación del Ministerio de la Mujer, está pensando en que haya "varias mujeres en el Gabinete". "Gracias a Dios --se explayó-- ahí tengo una ventaja: que hay un colectivo social que se ha puesto al frente de esa demanda. Y lo único que tengo que hacer es acompañar ese colectivo social. Y lo voy a hacer. No voy a hacer nada para que eso retroceda. Nada. Lo único que tenemos que hacer es lograr que avance, que avance cada día más. Eso es lo único que tenemos que hacer.