Central: Ledesma; Molina, Caruzzo, Novaretti, Britez; Rius, Rinaudo, Gil, Pereyra; Gamba, Riaño. DT: Diego Cocca.

Racing: Arias; Pillud, Sigali, Donatti, Mena; Marcelo Díaz; Zaracho, Diego González, Barbona; López, Cvitanich. DT: Eduardo Coudet.

Arbitro: Jorge Baliño

Cancha: Central

Hora: 17.45

TV: TNT Sports

£Para no depender de resultados ajenos y espantar el desánimo, Central necesita hoy volver a ganar. La obligación aparece frente al último campeón en Superliga y que viene en clara recuperación. Diego Cocca se arriesgar a improvisar con el ingreso de Joaquín Pereyra en el mediocampo, al tiempo que el conjunto de Avellaneda recupera hoy a Marcelo Díaz.

El viernes Cocca ensayó una defensa sobre su trabajo poniendo en valor el invicto del equipo. Pero de poco sirve no perder si no se gana cuando se pelea por la permanencia, como la sucede a los canayas. Cinco empates consecutivos obligan a los auriazules a depender de resultados ajenos para salir del descenso, como ocurrió el viernes, con la derrota de Aldosivi que sacó a Central de la zona roja.

De igual modo el equipo no resiste más postergar su reencuentro con la victoria y hoy Cocca arriesga con el ingreso de Pereyra en lugar de Diego Zabala. El juvenil jugará por la izquierda, aunque no es su posición, en la búsqueda de renovar el juego ofensivo de un equipo que no patea al arco, como ocurre con los canayas.

Mientras que el conjunto de Eduardo Coudet dejó atrás un mal inicio de temporada con tres victorias consecutivas, la última ante el exigente Arsenal. El Chacho anunció para hoy la vuelta del chileno Marcelo Díaz en lugar del suspendido Nery Domínguez.