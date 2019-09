Ayer en Rosario, se realizó un nuevo encuentro de "Diálogos al Paso", esta vez bajo la consigna "Medios y Democracia", con la presencia de la Dra. Graciana Peñafort y el candidato de diputado nacional German Martínez. Estuvieron presentes también el jefe del bloque de diputados y diputadas nacionales Agustin Rossi, la concejal Norma López y la doctora en economía Julia Strada.

En ese marco el candidato Martínez expresó "Las elecciones del 27 de octubre serán una bisagra en nuestra historia política contemporánea. Estamos a punto de protagonizar una verdadera gesta popular que puede poner fin a cuatro años de un gobierno que tomó todas sus decisiones importantes en contra de los intereses y necesidades de los argentinos y argentinas".

Y agregó "Alberto Fernández tiene un objetivo muy claro: volver a poner a la Argentina de pie. Y ese objetivo determina también lo que van a ser sus prioridades de gobierno: producción, trabajo e inclusión social de todos los argentinos".

Por su parte Graciana Peñafort analizó "Una vieja categoría de la democracia, cuando uno divide tipos de democracia, hablaba de democracia de baja intensidad. ¿Qué es una democracia de baja intensidad? Es una democracia en la que el único control real es el control electoral una vez cada tanto tiempo, y la Argentina hoy tiene claramente una democracia de baja intensidad, es tan baja que mayoritariamente una parte importante del pueblo argentino le ha dicho que no a este tipo de política que no le abren la participación al ciudadano pero mientras tanto gobiernan y no corrige el discurso". Para finalizar manifestó "El 27 de octubre tenemos la oportunidad de cambiar esta historia de deuda y pobreza".