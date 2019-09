Billie Eilish se presentará en la Argentina en 2020. La cantante de 17 años llevará su When We All Fall Asleep Tour al DirecTV Arena, en Tortuguitas, el 2 de junio del año próximo. Tal como lo viene haciendo desde que lanzó su gira, la cantante estadounidense -que a los 14 años adquirió fama a raíz del sencillo Ocean Eyes- interpretará en vivo las canciones de su álbum debut, When All Fall Asleep, Where Do We Go?, junto con las del EP Don't Smile at Me. Las entradas se pondrán en venta a través de All Access desde el 4 de octubre.