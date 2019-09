Los ocho trabajadores que están al frente del bar Plaza Dorrego, en el barrio porteño de San Telmo, aseguraron que el martes se reunirán con los dueños del establecimiento para obtener una respuesta sobre el cierre del local.

Según Gustavo Funez, mozo del bar, el dueño de Plaza Dorrego no se presenta hace casi una semana y son los trabajadores quienes están a cargo de la atención y la compra de mercadería del local funfado en 1880 y ubicado en la calle Defensa al 1098. Funez, además, señaló que a los ocho empleados se les deben los salarios de agosto y septiembre y que se les pagó julio en cuotas. “Hace dos años que no nos realizan los aportes jubilatorios ni de la obra social. Fueron descontados en los recibos pero nos enteramos que no fueron abonados", denunció. Funez afirmó que “el martes habría que entregar las llaves del negocio” y que los trabajadores quieren “una respuesta concreta sobre nuestro futuro”.