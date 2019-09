RIVER

Por Daniel Guiñazú

EL ARQUERO 9

Demás está decir que las atajadas de Franco Armani han sostenido las grandes campañas coperas de River. El arquero santafesino ha dado largamente la talla en este tipo de partidos. Y goza de la confianza total de sus compañeros y de los hinchas. Sin embargo, asoma una duda: su juego con los pies, que es bastante menos confiable que el de sus manos. Si Boca presiona arriba y lo obliga a salir desde abajo, puede haber dificultades. Sus pelotazos no siempre llegan a los lugares indicados. Y a menudo caen en los pies de los rivales. Un detalle que Gallardo no deberá descuidar.

LA DEFENSA 8

¿Defenderá River con cuatro o con cinco? No es menor el interrogante. Si arrancan jugando Martínez Quarta, Pinola y el chileno Paulo Díaz, los laterales Montiel y Casco irán con mucha libertad al ataque. Sentirán que tienen las espaldas bien cubiertas. Si en cambio, Gallardo mantuviera la tradicional y probada línea de cuatro, acaso debería haber más precauciones. Aunque es posible que Boca nunca ponga demasiada gente arriba. Martínez Quarta y Casco llegan en gran nivel, Pinola todavía no recuperó su forma y Díaz puede darle al fondo velocidad y solidez en lo alto.

EL MEDIO CAMPO 7

No parece haber dudas allí. Jugarán Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Palacios y De la Cruz. Cuando se enfrentaron por la Superliga, esa usina de fútbol no encontró espacios ni derrochó imaginación. Los cuatro deberán moverse y participar mucho más. Porque es posible que, desde la mitad de cancha hacia atrás, Boca dé la pelea esencial de la noche. Si Fernández y Palacios están precisos e inspirados y De la Cruz puede correr por los costados, los delanteros estarán mejor abastecidos y Boca tendrá problemas. Si eso no sucediese, llegar hasta el arco de Andrada será una quimera para River.

EL ATAQUE 7

Con Pratto lejos de su mejor forma física y Scocco volviendo de a poco, arrancarán el cordobés Matías Suarez y el colombiano Borre. Pero los dos últimamente andan con la pólvora mojada. De hecho, en la Superliga llevan cuatro partidos sin anotar y tampoco lo hicieron por la Copa Argentina. Para destaparse, necesitarán tener muy cerca de sus volantes y moverse siempre para que el poder defensivo boquense no se los termine devorando, como sucedió en el Superclásico local. River ha perdido frescura arriba. Tiene la pelota y avanza, pero últimamente, le ha costado fabricar situaciones.

EL TECNICO 10

Nada más debe demostrar Gallardo en estos duelos mano a mano. Le ganó a Boca los últimos cuatro que jugó y por eso, entró a la historia. Pero cada partido es diferente. Y acaso deberá enfrentar ahora a un rival mucho más astuto y pragmático, preocupado en no dar ventajas. Nadie tiene su voz de mando para motivar y a eso le suma inteligencia para plantear los partidos, y flexibilidad para cambiar sobre la marcha si fuera necesario. Su desafío será lograr que no se le apague el equipo si Alfaro le presenta un planteo cerrado, y recuperar el poder ofensivo que River parece haber extraviado.

EL BANCO 6

Gallardo no parece tener tantas variantes. El plantel de River no es corto, pero tampoco ofrece dos jugadores por puesto. Más allá de los nombres, Pratto y Scocco no llegan en su mejor forma física. Aunque serán un recambio importante si Suárez y Borré siguen con el arco tapado. En el medio, hay diferencias amplias entre los titulares y los suplentes: Zuculini es menos que Enzo Pérez, Carrascal todavía no resulta confiable y Quintero y Ponzio no fueron convocados. Atrás, el paraguayo Rojas será una alternativa y habrá que ver si juega Pinola, Paulo Díaz o los dos juntos.

EL CARACTER 10

En estas circunstancias decisivas (y mucho más ante Boca), River ha mostrado en los últimos cinco años, un temple que no siempre tuvo antes en instancias similares. El todo o nada parece potenciar una veta competitiva en los jugadores, y acaso los lleva a dar un plus anímico y futbolístico que no ofrecen en las competencias locales. Desde luego, sentirán la presión de volver a jugar con Boca por la Copa en un Monumental repleto. Pero no será tanta: después de haber tocado la gloria en Madrid, sobra espalda para bancarse otro partido grande.

LA CONVICCION 9

Gallardo apostará a lo de siempre, a lo que tantos resultados le ha venido dando. Presión alta, recuperación rápida de la pelota, ataques cortos, laterales lanzados con voracidad al ataque y nadie quieto del medio en adelante. El estilo y la actitud ofensiva son una de las marcas de identidad del equipo, y no serán negociadas. Si pasan los minutos, Boca se afirma en la espera, la tensión en el estadio crece y el cero en el arco de enfrente tarda en desaparecer. O si, por el contrario, abre rápido el marcador y se deja tentar por el contraataque, River siempre será igual a sÍ mismo.

EL ESTADO FISICO 8

River llega con Pratto tocado y con Scocco y Pinola todavía lejos de sus mejores estados. Y con dos descartados, Quintero y el cordobés Cristian Ferreira, que le hubieran sumado variantes a Gallardo. El resto está entero y sin las piernas sobrecargadas de partidos. Un dato que no es menor para un equipo que corre mucho, vive de la presión y consume mucha energía en cada juego. Y al que en el choque por la Superliga se le notó que 72 horas antes había jugado por la Copa en Asunción con Cerro Porteño: se quedó sin aire y piernas sobre el final.









BOCA

Por Juan José Panno

EL ARQUERO 10

Andrada está atravesando un momento excepcional, seguramente el mejor de su carrera. Independientemente del record que quebró de casi 20 horas el sábado Insaurralde de Newell's , trasmite seguridad a sus compañeros y una sensación de imbatibilidad, similar a la que tenía Franco Armani en las vísperas de los anteriores duelos por la Copa Libertadores. Su fuerza de piernas, su ductilidad en los pies y su gran lectura de las intenciones de los rivales lo convierten en una mixtura de arquero de los tres palos, y jugador integral. Es el punto más alto de la actualidad de Boca. En su cabeza pueden pesar los tres goles sufridos en Madrid, aunque no tuvo responsabilidad en ninguno de ellos.

LA DEFENSA 8

El puntaje crece si se lo promedia con Andrada que también es parte de lo que se entienden por defensa. La línea de cuatro de Boca (Weighandt, Lisandro López, Izquierdoz, Mas) es consciente del rol que debe cumplir: no abandonar la trinchera que sostenga el asedio al que será sometida en el Monumental. Subirán solamente los centrales en jugadas de pelota detenida y muy esporádicamente Mas. La presencia del ex San Lorenzo ( y no la de Fabra, que tiene más tendencia a pasar al ataque) parece más lógica, en un equipo que va a a plantarse para buscar un empate. Que haya recibido solo un gol en el torneo local no es un dato menor.

EL MEDIOCAMPO 6

Hay dos nombres seguros: Marcone y Capaldo, estacas delante de la línea de cuatro con obligaciones únicamente defensivas. Se supone que Alexis Mac Allister también va a jugar y queda la incógnita con el cuarto volante natural, que puede ser Reynoso. Con este último y Mac Allister (que rinde mucho mejor cuando se mueve por adentro) Boca puede tener más juego, y una zona de tránsito hacia posiciones ofensivas más armónica. Si el DT propone ir a colgarse del travesaño, como lo hizo en el anterior partido de la Superliga, una mejor opción es la de Soldano corriendo gente por el costado. El puntaje hubiera subido con Salvio, porque es conocida su capacidad para desdoblarse en funciones de contención y de ataque.

EL ATAQUE 5

Un solo número puesto: Ramón Abila. Deberá bancarse una lucha libre con los dos centrales de River, tipo llanero solitario. Si la idea es saltar líneas y buscarlo con pelotazos desdel fondo para evitar la presión alta de River, sus posibilidades de éxito quedan reducidas a la nada. Un posible acompañante es Zárate, que partiendo desde más atrás puede llegar ofrecer esa mezcla de gambeta endemoniada y egoísta que lo caracteriza. Contra Newell's mostró que está físicamente recuperado. Otras opciones son Villa (cada día más rápido y más torpe para resolver lo que generan sus sprints) o Soldano en carácter de correcaminos o, más improbable, Hurtado.

EL TECNICO 7

Alfaro sabe que se juega el puesto con estos partidos (una derrota con números contundentes en la serie lo eyectaría automáticamente), y por eso no va a vacilar en hacer lo necesario para conseguir paso a paso el objetivo. Sabe que las críticas que le caigan por la cabeza por su esquema mezquino que conlleva el sayo de “equipo chico” van a disminuir si el equipo consigue los resultados buscados El estilo que propone no encaja con las preferencias de los hinchas boquenses que hicieron ídolo a Riquelme, Rojitas, Madurga o Potente, pero un buen resultado en el Monumental atenuará todas las voces críticas.

EL BANCO 7

Los 11 de Boca no salen de memoria ya que hay una constante alternancia de titulares y suplentes. Marcos Díaz es un buen arquero, Buffarini y Fabra son reemplazantes del mismo nivel que los laterales titulares, Junior Alonso no está muy por debajo de los centrales titulares, y además hay muchas variantes del medio hacia arriba para tener la pelota si soplan vientos favorables, o para intentar dar vuelta la historia si River se pone en ventaja. Boca tiene un plantel rico, pero descompensado porque le sobran jugadores en algunos puestos y le faltan en otros.

EL CARACTER 7

Está moldeado por oposición a las críticas que suele recibir el equipo. Los jugadores se hacen fuertes al compás de los cuestionamientos de una buena parte del periodismo, algo que también ocurrió en algunos momentos de la gestión de Carlos Bianchi. Como si se dijeran “ya van a ver”. El papel de punto que se les asigna los hace crecer espiritualmente, debido a que sienten que no son tan inferiores a River. Si la mano viene pesada no van a mostrar debilidad para meter lo que haga falta. De ningún modo van a permitir que River le gane de guapo como ocurrió en algún duelo anterior en otro torneo.

LA CONVICCION 8

El plantel de Boca está convencido de que la búsqueda de un resultado positivo no contempla, al menos en esta etapa, las cuestiones estéticas. Le creen al entrenador que propone lo que considera que es mejor para el grupo, por lo mucho que se juegan todos. No practican “jogo bonito” ni mucho menos , pero no les importa porque pretender jugar “a lo River” sería muy peligroso, casi suicida. De todos modos, no es probable que Boca repita una actuación tan amarreta como la del partido anterior. Ahora cuenta el gol de visitante y es posible que arriesgue un poco más. El 1-1 es diez veces mejor resultado que el 0-0 teniendo en cuenta el valor del gol de visitante.

EL ESTADO FISICO 8

Los posibles 11 titulares tienen un promedio de edad de 25,9. El más joven es Weighandt (19) y los más veteranos Izquierdoz (30), López (30) y Mas (30). Y en la zona clave del partido, en el medio, el promedio apenas supera los 23 años. Son jóvenes, muy trabajados para el sacrificio que exige la competencia en este nivel. Están capacitados para sostener el ritmo intenso que suele proponer River a todos sus rivales, en cualquier cancha. Pero vale preguntarse si podrían bancarse un ida y vuelta infernal juntando líneas como lo hace su rival. A los jugadores de Boca no se los suele ver extenuados en los tramos finales de cualquier enfrentamiento.