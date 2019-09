La primera división del futbol femenino de Central recibirá hoy al Sindicato Argentino de Televisión (SAT) por la segunda fecha de la Superliga. El partido, que se jugará desde las 15.10 en el Gigante de Arroyito, será televisado por TNT Sports y cruzará a dos equipos que vienen de ganar. Todos los socios e hinchas de Rosario Central están habilitados a ingresar al primer partido de la era profesional femenina que se disputará en la ciudad. El ingreso al público será a partir de las 14.10 por la puerta 5 del estadio con acceso libre y gratuito. Solo se deberá llevar un alimento no perecedero.

"Hicimos un partido terrible, es increíble que haya terminado empatado, nos faltó puntería, no tuvimos suerte". Ciro Rius, volante de Central.

Mantiene el orgullo

Nadie se fue conforme con el Gigante de Arroyito. Ni los hinchas ni el plantel canaya. Mucho menos el entrenador Diego Cocca (foto), que de todos modos apostó al balance positivo. "No conforma, pero me da tranquilidad, estoy orgulloso del equipo, por lo que jugó, por lo que dejó dentro de la cancha. Superar a Racing desde el juego no es fácil y hoy los superamos, lamentablemente no se reflejó en el marcador, así es el fútbol", reflexionó y aseguró: "Estamos ocupados en mejorar, con este nivel difícil que nos ganen". La próxima fecha, Central visitará a Lanús.

4 días pasaron desde que Colón dio el histórico paso a la final de la Copa Sudamericana. No tiene tiempo para el descanso y hoy recibirá desde las 21.10 y por la Superliga, a Argentinos.

Afecto para el Chacho

Minutos antes de comenzar el partido en el que le tocó enfrentar como entrenador a su viejo equipo, Eduardo Chacho Coudet (foto) fue recibido con una ovación en el Gigante de Arroyito. El Chacho disputó dos finales de Copa Argentina durante su ciclo al frente del Canalla, entre diciembre de 2014 y hasta mediados de 2017. "Siempre es especial enfrentar a Central porque es un lugar que quiero mucho y con gente que quiero mucho. Volver a Central es volver a mí casa", declaró en la previa Coudet.