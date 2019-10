LA NENA Y LA MADRE

En uno de sus últimos posteos de esta cuenta podemos leer algo así como: “YO SOY YO, no hay excusas ni remordimientos”, vaya declaración de principios para une niñe de apenas 12 años. Una drag hecha y derecha. Sensación en su reino, no sólo por su edad, claro; si no por lo despampanante de sus looks y lo directo de su actitud para darles vida. Estamos hablando de la Desmond Napoles, más conocide como la Desmond Is Amazing (o “Desmond es magnífique”, en criollo inclusivo; ¿Problemas de autoestima, qué era eso?); a cargo de, entre otras cosas, la cuenta de IG que nos ocupa: @desmogisamazing. Según Wendy Napoles, la madre de Desmond, su hije siempre fue muy teatral y tuvo inclinaciones a montarse con lo que fuera que encontrase en la casa, amaba hacer rutinas de baile con la canción “Fireworks” de Katy Perry. Lo interesante de esta hiper-jóven celebrity del drag es que no es para nada clásica a la hora de recurrir al guardarropas, ver si no el look cangrejo que ostenta en uno de sus últimos posteos.

Krab-queen, la Desmond montade de cangrejo.

Un punto interesante de la postura de Wendy ante la actividad drag de su hije Desmond queda de manifiesto en una declaración que ella hizo recientemente en una nota que les hicieron a ambos en The New York Times, ella dice algo así como: "Otras madres son futboleras, llevan a los hijos a pelotear e hinchan por ellos, así mismo me veo yo respecto al drag." No hay dramatismo ni tragedia a superar, simple y llanamente un cambio de paradigma, otros chicos juegan al futbol, a Desmond le gusta montarse. Y punto. Este pequeñe se hizo conocide con su look y actitud cuando se hicieron virales unos videos en los que se lo ve haciendo un voguing desenfrenado en la marcha del orgulo de 2015 en Nueva York. Es impresionante ver ese cuerpito separado apenas de la multitud rompiéndola con su vestido de tul arco-iris y una madre orgullosa detrás de cámara avivando un "uuuuuuh" sacado al que la masa no puede más de acoplarse por lo increíble de la situación. Es que, pensemos, si ahora Desmond tiene 12. En 2015 tenía 8. Una bomba el pequeñe. Otro hit de su cuenta es un video que subió recientemente en el que habla sin tapujos de que va a una escuela pública y que se siente muy feliz y cómode: libre de bullying, y deja en claro que los que tienen un problema son aquellos que hacen el bullying y que son ellos quienes deberían buscar ayuda.

La Desmond y un mensaje claro: que busquen ayuda los que hacen bullying porque el problema es de elles.

USO Y ABUSO

Hace algunas semanas, como era lógico, surgieron algunas voces desde la derecha recalcitrante que daban consistencia pública a la idea de que el drag en un niñe menor de edad representaba algún tipo de abuso por parte de sus mayores más cercanos. Desde su cuenta Desmond compartió centenares de historias desmintiendo en primera persona tal situación, dicha voz individual finalmente encontró cause en una nota que publicó el sitio The Advocate en la que, además de recordarnos que Desmond fue por tres años consecutivos participante del ciclo DragCon de RuPaul y bautizade por esta archifamosa drag como "el futuro de Norteamérica", nos cuentan que muchos niñes drag "son increíblemente talentosos, y están tratando de vivir sus vidas y, en el proceso, alegrar la vida de quienes los rodean. Ese es el mensaje que los padres deben comunicar a sus hijos, a cualquier edad. Se trata de aceptación y ser amado por quien eres." Obviamente Desmond y madre hicieron eco de esta nota en su IG.

Post de @desmondisamazing procionando la nota en The Advocate.

Otro hit de la cuenta es el video reposteado desde el IG de la revista @gayletter en donde distintas celebridades drag están montadas como flores, posando sus cabezas sobre una maceta. Al respeto la Desmond comenta: "Esta fue una sesión de fotos de los más divertida, mamá me ayudó a armar esa cabeza de cactus", todo siempre queda en familia en el mundo de la Desmond. Será por eso que en un posteo posterior, que la muestra hipermontade en una marcha del orgullo de este año, escribe debajo de la foto en la que vemos con una producción muy especial algo así como lo siguiente: "Me da mucha bronca cuando la gente dice que me obligan a hacer lo que hago o que me lavan el cerebro o que soy demasiado joven para saber lo que estoy haciendo. Yo amo lo que hago. Esto es lo que me gusta hacer. Me encanta hacer drag y siempre lo he hecho. Me hace feliz. Me siento fabulosa y feroz. No sé por qué la gente no puede aceptar eso o entender que soy feliz haciendo drag. El mundo sería un lugar mejor si la gente intentara aceptar a los demás tal cual son."

La Desmond en la marcha de este año.

Pero para que quede en claro que estamos ante una situación de familia queer genuina y real, no podemos dejar de reafirmar que es un contexto familiar fuerte y seguro el que permite que la Desmond pueda crecer, siendo tan pequeñe, con tanta seguridad y fuerza en sus carrera. En un posteo del pasado febrero la vemos feliz posando en brazos de su madre y debajo de esa foto cita a Mitch Albom: "Pero detrás de todas tu historias está la historia de tu propia madre porque ella es dónde vos empezaste." Básico pero real. Así sigue esta niñe. ¿La seguís?