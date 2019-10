Cines

AD ASTRA: HACIA LAS ESTRELLAS

Con Brad Pitt y Ruth Negga. Dir: James Gray. SAM 13 años.

Hoyts: 2D Cas: 20.30, 23.10 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 21.50 hs.

Showcase: Sub: 12.00, 14.35, 17.10, 19.50, 22.25 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs.

Village: Cas: 2D Cas: 20.30 hs. 2D Sub: 23.00 hs; tras vie y sáb, 01.30 hs.

ANGRY BIRDS 2

Animación. Dir: Thurop Van Orman. ATP.

Showcase: 2D Cas: 12.00, 14.10 hs.

ASÍ HABLÓ EL CAMBISTA

Con Daniel Hendler y Dolores Fonzi. Dir: Federico Veiroj. SAM 13 años.

Cines del Centro: 17.30, 21.50 hs.

Showcase: Cas: 12.10, 14.20, 16.30, 19.30, 21.50 hs; tras vie y sáb, 00.05 hs.

Village: Cas: 18.20, 21.00 hs.

BRUJA

Con Erica Rivas y Fabián Arenillas. Dir: Marcelo Paez Cubells. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: 12.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 18.20, 22.50 hs.

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

Con Isabela Moner y Eugenio Derbez. Dir: James Bobin. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 13.00, 17.10 hs.

Showcase: Cas: 12.00, 14.15, 16.35 hs.

Village: 2D Cas: 14.15, 16.30, 18.45 hs.

EL REY LEÓN

Animación digital. Dir: Jon Favreau. ATP.

Hoyts: 2D Cas: 15.10, 17.45 hs.

Nuevo Monumental: 2D Cas: 12.40, 15.00 hs.

Showcase: 2D Cas: 12.05, 14.35, 17.05 hs.

Village: 2D Cas: 15.45, 18.00 hs.

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

Con Leonardo Di Caprio y Brad Pitt. Dir: Quentin Tarantino. SAM 16 años.

Showcase: 2D Sub: 16.15, 19.25, 22.35 hs.

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD

Con Austin Abrams y Zoe Margaret Colletti. Dir: André Øvredal.

SAM 13 años.

Hoyts: DBOX XD Cas: 12.15, 14.50, 17.25 hs. DBOX XD Sub: 19.50, 22.10 hs; tras sáb, 00.45 hs. 2D Cas: 13.00, 18.00, 22.45 hs; tras sáb, 01.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 17.45, 20.00, 22.35 hs.

Showcase: Cas: 15.05, 19.35, 21.55 hs; tras vie y sáb, 00.15 hs. Sub: 12.30, 17.25, 20.00, 22.30 hs; tras vie y sáb, 00.55 hs.

Village: Cas: 13.30, 15.40, 18.00, 20.10, 22.20 hs; tras vie y sáb, 00.30 hs. Sub: 23.20 hs; tras vie y sáb, 01.30 hs.

INICIALES SG

Con Diego Peretti y Julianne Nicholson. Dir: Rania Attieh y Daniel Garcia.

Showcase: Cas: 20.20, 22.30 hs.

Village: Cas: 18.15 hs.

IT: CAPITULO 2

Con James McAvoy y Jessica Chastain. Dir: Andy Muschietti. SAM 16 años.

Hoyts: DBOX Cas: 12.00, 15.20, 18.45, 22.15 hs. 2D Sub: 19.15, 22.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 13.10, 16.25, 19.40, 21.30, 22.45 hs.

Showcase: Cas: *12.00, *15.20, 18.45, 22.05 hs; tras vie y sáb, 00.10 hs. Sub: 12.10, 15.40, 19.00, 22.20, 22.35 hs; tras vie y sáb, 00.45 hs.

Village: 4D Cas: 20.30 hs. 4D Sub: solo tras vie y sáb, 00.05 hs. 2D Cas: 14.00, 15.00, 17.30, 18.30, 20.00, 21.00, 22.00, 23.15 hs; tras vie y sáb, 00.20, 01.20 hs. 2D Sub: 15.45, *19.15, 22.45 hs. (*No se emite hoy)

LA ODISEA DE LOS GILES

Con Ricardo Darín y Luis Brandoni. Dir: Sebastián Borensztein. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.10, 19.20 hs.

Hoyts: 2D Cas: 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30 hs; tras sáb, 01.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 13.00, 15.00, 17.30, 19.45, 22.00 hs.

Showcase: Cas: 12.30, 14.55, 17.20, 19.20, ***19.45, 21.45, 22.25 hs; tras vie y sáb, 00.50 hs. (***No se emite hoy)

Village: Cas: 14.30, 15.30, 17.00, 19.30, 20.40, 22.00, 23.00 hs; tras vie y sáb, 00.30, 01.30 hs.

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

Animación. Dir: Chris Renaud. ATP

Nuevo Monumental: 2D Cas: 14.40 hs.

MAGALÍ

Con Eva Bianco y Cristian Nieva. Dir: Juan Pablo Dibitonto. ATP.

Village: Cas: 18.15 hs.

MUJER EN GUERRA

Con Halldóra Geirharðsdóttir y Jóhann Sigurðarson. Dir: Benedikt Erlingsson. SAM 13 años.

Cines del Centro: 15.05, 17.05, 19.10, 21.40 hs.

NADA QUE PERDER 2

Con Petrônio Gontijo y Day Mesquita. Dir: Alexandre Avancini y Sylvie Yarza. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 12.00, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.30 hs.

Showcase: Cas: 14.05 hs.

NUESTROS VERANOS

Con Valeria Bruni Tedeschi y Yolande Moreau. Dir: Valeria Bruni Tedeschi. SAM 13 años.

Cines del Centro: 14.50, 17.20, 19.50, 22.15 hs.

PÁJAROS DE VERANO

Con Carmiña Martínez y José Acosta. Dir: Cristina Gallego y Ciro Guerra. SAM 16 años.

Cines del Centro: 15.00, 17.25, 19.45, 22.05 hs.

PAW PATROL MIGHTY PUPS

Animación infantil. Dir: Charles E. Bastien. ATP.

Village: 2D Cas: 13.30 hs.

PRESIDENTE BAJO FUEGO

Con Gerard Butler y Morgan Freeman. Dir: Ric Roman Waugh. SAM 13 años.

Hoyts: Sub: 15.30, 20.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.25 hs.

Showcase: Cas: 12.10, 14.40 hs. Sub: 19.45, 22.15 hs; tras vie y sáb, 00.50 hs.

Village: Cas: 23.30 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs.

¿QUIÉN MATÓ A MI HERMANO?

Documental. Dir: Ana Fraile y Lucas Scavino. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 12.50, 18.10, 23.00 hs; tras sáb, 01.05 hs.

Village: Cas: 16.00, 20.30, 22.30 hs.

ROGER WATERS US + THEM

Recital musical. Dir: Sean Evans y Roger Waters.

Hoyts: Sub: Hoy, 20.00 hs.

Showcase: Sub: Hoy, 19.50 hs.

SR. LINK: EL ORÍGEN PERDIDO

Animación. Dir: Chris Butler. ATP.

Hoyts: Cas: 13.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 12.50, 16.30 hs.

Showcase: Cas: 12.00, 16.10, 18.15 hs.

Village: Cas: 13.45 hs.

TOY STORY 4

Animación. Dir: John Lasseter y Josh Cooley. ATP.

Nuevo Monumental: 2D Cas: 15.10 hs.

UN AMIGO ABOMINABLE

Animación. Dir: Jill Culton y Todd Wilderman. ATP.

Hoyts: 3D Cas: 12.20, 14.45, 17.00 hs. 2D Cas: 13.00, 15.15, 15.45, 17.50, 20.10, 20.25, 22.20 hs; tras sáb, 00.35 hs.

Nuevo Monumental: 3D Cas: 13.20, 15.20, 17.20, 19.20 hs.2D Cas: 12.30, 14.25, 16.20, 18.15, 20.15, 22.10 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.40, 14.50, 17.00 hs. 2D Cas: 12.10, 12.20, 14.10, 14.30, 16.20, 16.40, 19.10, 19.40, 21.20 hs; tras vie y sáb, 00.00 hs.

Village: 4D Cas: 13.30, 15.45, 18.15 hs. 3D Cas: 14.00, 16.30, 18.45, 21.00 hs. 2D Cas: 15.00, 17.30, 19.45, 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.15 hs.

YESTERDAY

Con Himesh Patel y Lily James. Dir: Danny Boyle. ATP.

Nuevo Monumental: Sub: 19.30 hs.

Showcase: Sub: 17.15, 19.30, 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.25 hs.

Village: Sub: 13.30, 15.50 hs.

¿Dónde están?

CINES DEL CENTRO

Shopping Del Siglo Nivel 1.

EL CAIRO CINE PÚBLICO

Santa Fe 1120.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE CINEMAS

Junín 501.

VILLAGE ROSARIO

Av. Eva Perón 5856.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av. Belgrano 201 bis.

Andrés Calamaro. Presenta "Cargar la suerte". 30 de nov.

Vta online: www.tuentrada.com

AUDITORIO FUNDACIÓN ASTENGO

Mitre 754.

Baglietto y Vitale. Presentan "Canciones inoxidables". Sáb 5, 21.30 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Los Cenadores. Los integrantes de Los Extranjeros, Willy Pavicich y Memo Ridosz presentan nueva propuesta. Hoy, 21.30 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Pablo "El Enterrador". Invitados: Bonzo Morelli y Guillermo Caminer. Mañana, 21 hs.

La Barca. Presenta "Argentina, nunca más" con la actuación estelar de Lorena Bogado. Sáb 5, 21 hs.

C. C. PARQUE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Carlos Núñez. El gaitero presenta "La Hermandad de los Celtas". Grupo invitado: Anam Keltoi. Vie 4, 21 hs.

Bianca Gismonti Trío. Vie 18, 21 hs.

Blue Art Festival I. Ernesto Jodos & Carlos Casazza, Jorge Migoya y Rocío Giménez López Cuarteto. Vie 25, 21 hs.

CITY CENTER ROSARIO

Oroño y Circunvalación.

Richard Marx. Presenta "A Full Night of Hits. The Concert". Hoy, 21 hs.

Los Nocheros. Presentan "Sol nocturno". Sáb 5, 21 hs.

DISTRITO 7

Ovidio Lagos 790.

Letra que suena, "Rosario en canciones". Flor Croci, Juan Barreto, Luciano Jazmin, Dani Lesté y China Roldán. Hoy, 21 hs.

El Caribefunk. A mi burro Tour 2019. Mañana, 21 hs.

XIII Festival Sonamos Latinoamérica. Mate Malanga (Cuba), Mirá que quema (Argentina) y Candombe Amistá (Argentina). Vie 4, 21 hs.

Roly Berrío. El cantante cubano llega a Rosario. Sáb 5, 21 hs.

Cumbión de Primavera. Homero y sus Alegres + Roly Berrío. Sáb 5, 23 hs.

FAUNA

Tucumán 1016.

Vudú. Presenta "Laberinto" y otras historias. Sáb 5, 23.30 hs.

Zambayonny. Dos shows sin repetir canciones. Sáb 5 y sáb 19, 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Aniversario de Ars Nova. Función de Rock concert para toda la familia junto a la banda Dos Caballos y Una Flor. Invitado: Pablo El Enterrador. Hoy, 19 hs.

Pim Pau. Presenta su nuevo disco "Corazón de crianza". Dom 6, 17 hs.

Conciertos Didácticos. Orquesta de Cámara Municipal y el Ensamble Municipal de Vientos. Jue 24, mié 30 y jue 31, 15.30 hs.

METROPOLITANO

Junín 501.

Freestyles Master Series Rosario. Shows de Sub, Replik, Cacha, Dtoke, Papo, MKS, Klan, Nacho, Stuart y Trueno. Sáb 5, 18 hs.

MONO CLUB DE MÚSICA

Santa Fe y Santiago.

Fluido. La banda de Lolo Luciani presenta "Umbral". Sáb 5, 22 hs.

VORTERIX ROSARIO

Salta 3519.

Viejas Locas por Fachi y Abel + Los Vándalos. Sáb 5, 23.30 hs.

Teatros

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Fernet Concert. El show de Max Delupi. Vie 4, 21.30 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Fausto, o la pasión según Margarita. Obra escrita y dirigida Gustavo Guirado. Con Paula García Jurado y Anahí González Gras. Vie de oct y nov, 22 hs. Reservas: 3416758422.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Cosa de minas. Unipersonal de stand up de Dalia Gutmann. Sáb 5, 21 hs.

De cómo estar juntos. Obra de Romina Tamburello, con Camila Olivé y Juan Pablo Yévoli. Dir: Romina Tamburello y Paola Chávez. Vie 11 y sáb 12, 21.30 hs. Dom 13, 20 hs.

El Clásico Binomio. Con Cristian Valci y Cacho Toscanini. Dir: Cristian "Gato" Molina y Martín Pereyra. Vie 18, 21 hs.

3º Festival de Magia Rosario. Espectáculo de nivel internacional para toda la familia. Sáb 19, 21 hs. Dom 20, 20 hs.

Naufragio de Living. Obra de circo del grupo rosarino Les Amici. Vie 25, 21 hs.

LA MORADA

San Martin 771.

Duele. Unipersonal de Ignacio Amione. Dir: Ofelia Castillo. Vie 4, 22 hs.

Puto. Unipersonal de Ezequiel Barrios. Dir: Ezequiel Barrios. Dom 6, 20 hs.

El Discurso. Unipersonal de Ludmila Bauk. Dir: Felipe Haidar. Jue 10, 22 hs.

Los lugares comunes. Unipersonal de Felipe Haidar. Dir: Celeste Bardach. Vie 11, 22 hs.

Gringo Cué. Unipersonal de Hervé Segata. Dir: Lazaro Mareco. Dom 13, 20 hs.

Aire Puro (en el viento). Unipersonal de Lautaro Lamas. Dir: Severo Callaci. Vie 18, 22 hs.

Segundo García. Unipersonal de Héctor Vázquez. Dir: Cristian Majolo. Vie 25, 22 hs.

Reservas: 3416766135

LA NAVE

San Lorenzo 1383.

Historias Mínimas. 6º Ciclo de obras breves, 3 obras por noche

de 20 y 25 minutos. Vie y sáb de oct, 21hs.

Reservas: 3413650928.

LA TORNERÍA - ESPACIO CULTURAL

Pje. Amsterdam 1113 (Sarmiento al 4800)

Grotesca, suit criolla. Creación de Bondi Colectivo Teatral. Única función. Dom 6, 20.30 hs.

MATEO BOOZ

San Lorenzo 2243.

Flashando Secuencia. Francisco Gómez e Ignacio Saralegui presentan "Tipazos". Dir: Pablo Picotto. Dom 6, 21 hs.

RAYO MISTERIOSO

Salta 2991.

La Orden del Dragón. Con Leticia Beux y Ada Cottu. Dir: Aldo El-Jatib. Vie de oct, 21 hs.

Los sueños, fotomontajes escénicos. Con Lucia Quiroga y Abigail Gueler. Dir: Virginia Tuttolomondo. Jue de oct, 21 hs.

Civilización y Barbarie. Con Milton Alderete y Gisel Badero. Dir: Diego García y María Inés Vitanzi. Sáb de oct, 21 hs.

Para Pibes y Pibas

COMPLEJO ASTRONÓMICO MUNICIPAL

Av. del Diario La Capital 1602.

Ciclo de Títeres con buen y mal tiempo. Sáb de oct, 17 hs. (No se suspende por lluvia).

EL JARDIN DE LOS NIÑOS

Parque Independencia. Tel: 4802421.

Vie, sáb, dom y fer de 13 a 18 hs. Ent gral $40.

ESTACIÓN ROSARIO OESTE

3 de Febrero y Paraná.

Ciclo de Títeres con buen y mal tiempo. Dom de oct, 17 hs. (No se suspende por lluvia).

LA COMEDIA

Mitre 958.

Los Omblis. Obra de teatro infantil. Dir: Celeste Pilar Sánchez. Mié 16, 10 hs.

LA GRANJA DE LA INFANCIA

Av. Pte. Perón 8000. Tel: 4807848

Mar a vie de 9 a 17hs. Sáb, dom y fer de 10 a 18 hs. Ent gral $40.

LA ISLA DE LOS INVENTOS

Corrientes y Wheelwright. Tel: 4496510.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs. Ent gral $40.

MUSEO DE LA CIUDAD

Bv. Oroño 2300

Ciclo de Títeres con buen y mal tiempo. Dom de oct, 11 hs. (No se suspende por lluvia).