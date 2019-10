Por retrasos en los pagos, y luego de varias reuniones con funcionarios del Ministerio de Salud sin que se pueda arribar a un acuerdo, la Cámara de Droguerías e Insumos Médicos de Rosario (Cadim) resolvió el pasado lunes suspender la entrega de medicamentos e insumos médicos a hospitales y centros de salud. "En los Samco nos están debiendo desde marzo y abril, mientras que en los grandes hospitales nos deben desde abril, parece ser que las autoridades no valoran la salud", precisó ayer Miguel Buz, secretario de Cadim.

"La situación es insostenible, nos agarró la devaluación, todos los aumentos, hay un cambio de gobierno y de signo político, que no sabemos qué es lo que va a pasar", argumentó Buz. En ese sentido, desde la cámara le pidieron una reunión al gobernador electo, Omar Perotti, para plantear el problema y de paso conocer de primera mano cuál es su plan de salud para Santa Fe.

Desde Cadim, la entidad que agrupa a los mayores proveedores de medicamentos de los hospitales públicos, explicaron que se pagan a los 45/60 días de haber sido entregados a los efectores de salud provinciales, mientras que los pagos de los insumos médicos son irregulares. "Se pagan cuando quieren", detalló Buz.

"Que la población se quede tranquila, en esa situación no se va a dejar de atender, en eso hay que ser humano y no pensar en lo económico".

Para el sector la situación es muy compleja. "No hay crédito, al importador tenemos que mandarle la plata y después se envía la mercadería con un remito abierto. Desde abril estamos tributando todos los impuestos porque si no no podríamos presentarnos en las licitaciones o cotizaciones porque cada dos meses tenemos que presentar el libre deuda como proveedores", señaló Buz, quien se mostró sorprendido porque no han tenido ningún tipo de contacto con las autoridades del Ministerio de Salud. "Esperemos que mañana (por hoy) nos llamen", indicó.

Ante el retraso en los pagos, y al no haber respuestas por parte de las autoridades de Salud, desde la cámara que agrupa a las droguerías e insumos médicos de la ciudad le solicitaron una reunión a Perotti. "Cotizar hoy como piden los pliegos a tres meses es imposible, queremos que nos paguen como mínimo hasta el 30 de agosto", apuntó Buz.

Desde Cadim apuntaron que luego de una reunión realizada la semana pasada entre funcionarios de los ministerios de Salud y Economía, les prometieron que iban a pagarles el mes de abril antes del 10 de diciembre. "Nos están faltando el respeto, tendrían que habernos llamado, siempre hemos colaborado. Los pagos no eran buenos pero se podía negociar", señaló Buz, un dirigente gremial empresario con 45 años de trayectoria representando a la cámara en la Asociación Empresaria.

"Si hubiera elegido ser político, tendría otra visión de las cosas. Hay un decálogo y un plan de trabajo, y siendo un cuasi ingeniero como (Miguel) Lifschitz, es algo que tendrían que saber. Para manejar políticamente a una provincia lo más importante es la salud, y si bien entendemos el problema, se ve que se han olvidado del tema", cuestionó Buz, quien destacó la gestión de Miguel Cappiello al frente de la cartera de Salud provincial. "Cuando había un problema de pago, le pateaban la puerta a (Angel) Sciara y salían con el cheque", recordó el referente de Cadim.

La decisión de suspender la entrega de medicamentos e insumos médicos a hospitales y centros de salud provinciales se dejará sin efecto ante casos de emergencia. "Que la población se quede tranquila, en esa situación no se va a dejar de atender, en eso hay que ser humano y no pensar en lo económico", garantizó Buz.